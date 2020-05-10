Переход футболиста сборной Украины в известный клуб под угрозой срыва

Трансфер футболиста "Шахтера" и сборной Украины Эдуарда Соболя в бельгийский "Брюгге" может сорваться. "Брюгге", где Соболь играет на правах аренды, нашел альтернативу украинцу.

Ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал, что полноценный трансфер Соболя из "Шахтера" в "Брюгге" находится под угрозой.

Кстати Нападающий сборной Украины заявил, что перейдет в иностранный клуб

Спиваковский заявил, что "Брюгге" может приобрести 19-летнего Михала Карбовника из польской "Легии".

"У меня есть в Польше один источник. Он говорит, что "Брюгге" сейчас ведет переговоры с "Легией". Там есть парень очень талантливый по фамилии Карбовник, ему 20 лет (19, – Спорт24). Он переделанный инсайд, играет слева в защите.

"Легия" хочет 8 или 10 миллионов евро, "Брюгге" уже дает 6. Если "Легия" примет это предложение, то вариант с Соболем, скорее всего, отпадет. "Брюгге" удобнее купить молодого парня за 6 миллионов и затем продать его в Италию за 12, чем купить Соболя за 4-5, и что с ним делать в 27 лет – непонятно", – сказал Спиваковский.

Соболь присоединился к "Брюгге" летом 2019 года и стал игроком основного состава. За бельгийцев Эдуард сыграл 36 матчей и отдал 4 результативных передачи.

Недавно агент защитника "Шахтера" Вадим Шаблий подтвердил переговоры между "Шахтером" и "Брюгге" относительно трансфера Соболя.

Ожидалось, что в ближайшее время о трансфере объявят официально.

Портал Transfermarkt оценивает украинца в 3,2 миллиона евро.

Больше новостей про футбол, баскетбол, биатлон и все интересное из мира спорта – читайте в разделе Спорт24.