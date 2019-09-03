Переход Коноплянки в "Шахтер": плюсы и минусы для игрока и клуба

Переход украинского полузащитника Евгения Коноплянки в донецкий "Шахтер" был громом среди ясного неба. Состоявшись уже в сентябре, он стал главным летним трансфером в Украине в 2019 году. Разбираем положительные и отрицательные стороны такого перехода.

Плюсы для клуба

Игрок с украинским паспортом

Ни для кого не секрет, что у "Шахтера" часто есть проблемы с лимитом на легионеров. В некоторых случаях их выручила натурализация двух бразильцев Марлоса и Мораеса. Однако еще один топ-игрок с украинским паспортом придает им возможность вариативности в составе. Теперь место в защите в чемпионате Украины может получить как Додо, так и еще один новичок Витао. Да и потеря Марлоса или Мораеса впереди и их замена на легионеров не заставит тренера "Шахтера" Луиша Каштру перестраивать команду, чтобы уложиться в лимит.

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Не требует адаптации

Коноплянка – украинец. Ничего в Украине не должно быть для него непривычного. В том числе и чемпионат. Несмотря на то, что он здесь не выступал четыре года. Поэтому время на адаптацию в стране ему не нужно. Осталось наработать связи с одноклубниками.

Получили топ-игрока

"Шахтеру" вскоре стартовать в Лиге чемпионов. И команде явно не хватает топ-игроков. Группа, в которую попали "горняки", вполне проходимая. Но усиление команде все равно было необходимо. Травма или дисквалификация Марлоса или Тайсона – и "Шахтер" уже выглядел бы не так опасно в атаке.

Кроме того, Коноплянка – игрок с необходимым опытом выступлений в еврокубках. Поэтому у него не должно быть особых проблем.

Дополнительная конкуренция

Переход Коноплянки омрачил ситуацию с Тайсоном. Бразилец стремился летом покинуть "Шахтер". Он мог перейти в "Рому". Однако руководство "горняков" поставило одно условие – трансфер Тайсона стоит 30 миллионов евро. Эта сумма прописана в его контракте. "Рома" не захотела платить эту сумму. Тайсон загрустил, и даже написал сообщение о том, что его мечта была разбита.

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Тайсон играет на той же позиции, что и Коноплянка – на левом фланге полузащиты. Поэтому после прихода Коноплянки бразилец не может быть уверен в своем месте в старте. Так что придется больше работать, чтобы показать свою нужность клубу. Шантаж "Шахтера" просто так не проходит.



Евгений Коноплянка стал игроком донецкого "Шахтера"

"Хайп" вокруг клуба

Новость о подписании Коноплянки привлекла дополнительное внимание к "Шахтеру" в Украине. А это может привести к увеличению количества зрителей на матчах (хотя бы в начале). Это – дополнительный доход клубу.

Плюсы для игрока

Игровая практика

Коноплянка должен получить больше игрового времени, чем у него было в "Шальке". Да, качество матчей здесь в разы ниже. Но их можно компенсировать играми в Лиге чемпионов (как минимум участие в шести матчах группового этапа). Да и если физические кондиции Коноплянки будут в норме, вряд ли главный тренер "Шахтера" будет держать его на скамейке запасных.

Возвращение уверенности

У Коноплянки не пошло заграницей. Откровенно. Игрок не сумел адаптироваться к жизни ни в Испании, ни в Германии. Одна из главных проблем – языковой барьер. Украинец так и не выучил испанский или немецкий язык. А без этого в Европе сложно. В Украине у него не будет с этим проблем. Поэтому бытовые проблемы отпадут сами собой. Останется только работать и играть.

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Бонус. Позитив для сборной Украины

Коноплянка может получить не только игровую практику, которой ему не хватало в "Шальке". В "Шахтере" он может наработать взаимосвязи с другими игроками сборной Украины. А это должно лучше сказаться на игре сборной.

Возможные минусы для клуба и игрока

Коноплянка пропустил летнее межсезонье. Он не тренировался с "Шальке", ища себе новую команду. Поэтому вряд ли его кондиции сейчас на уровне игроков "Шахтера". Поэтому не стоит удивляться, что украинец сначала будет получать ограниченное время. Поэтому вопрос – насколько быстро Евгений сумеет выйти на свой максимум и произойдет ли это к главным матчам в Лиге чемпионов против "Аталанты" и загребского "Динамо".

Еще один вопрос – готов ли Коноплянка играть по схемам Луиша Каштру? У украинца иная манера игры, чем у бразильцев в атаке "Шахтера". Поэтому время на адаптацию именно в клубе все же понадобится.

Пока же пожелаем Коноплянке успеха в новом клубе.