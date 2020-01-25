Переход Миколенко в "Арсенал" может сорваться из-за испанца
Лондонский "Арсенал" решил усилить оборону игроком бразильского "Фламенго" Пабло Мари. Испанский футболист близок к переходу в "Арсенал".
ESPN сообщает, что 26-летний испанец уже прибыл в Лондон для прохождения медосмотра.
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Трансфер Мари обойдется "канонирам" в 10 миллионов евро. Контракт с футболистом будет подписан до июня 2024 года.
Вероятно, что "Арсенал" отказался покупать защитника "Шахтера" и сборной Украины Николая Матвиенко.
Что известно об интересе "Арсенала" к Матвиенко?
- Агент Юрий Данченко подтвердил переговоры лондонского "Арсенала" с "Шахтером" о трансфере Николая Матвиенко.
- После того, как стало известно, что "Арсенал" хочет купить Матвиенко, "горняки" выставили на него ценник в 30 миллионов фунтов.
- Платить такие деньги одним платежом в лондонском клубе не хотят. "Арсенал" предложил "Шахтеру" взять Николая в аренду до конца сезона за 4,5 миллиона фунтов.
- При этом в контракте будет условие об обязательном выкупе контракта игрока летом 2020 года за 22 миллиона фунтов.
- В этом сезоне Матвиенко сыграл за "горняков" 21 матч. В его активе гол и результативная передача.
- Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего украинца в 5 миллионов евро.
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