Переход в высший дивизион может стать проблемой для Усика, но он может победить всех, – Холифилд

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд предсказывает успех украинцу Александру Усику в супертяжелом дивизионе. Но предупреждает его о проблемах, с которыми Усик может столкнуться.

По словам Холифилда, Усик должен много работать ногами в супертяжелом весе. Именно это в свое время принесло успех самому Холифилду.

"Усик – действительно хороший боец. У него отличная школа, и он левша. Он движется вверх, но тяжеловесы сегодня очень большие. Поэтому, переход в новый дивизион может стать проблемой для него. Усик сразится с ребятами, которые гораздо больше его. В свое время мне пришлось делать то же самое, но тогда супертяжи не могли двигаться как я. У меня были хорошие ноги, и я мог хорошо двигаться. Поэтому и побеждал. Усик должен делать также. Но все будет зависеть от того, с кем он будет боксировать", – убежден Эвандер Холифилд.

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При этом бывший боксер считает, что Усик может побить любого боксера в супертяжелом весе.

"Слышал, что Усик выглядел очень хорошо в спарринге с Кличко. Если это действительно так, то он знает, что может справиться с любым супертяжем", – подытожил Эвандер Холифилд.

Однако Усик пока не дебютировал в супертяжелой весовой категории. Его команда пока не может договориться относительно его боя. Среди возможных соперников – российский боксер Александр Поветкин. Свой последний бой Усик провел против Тони Беллью (30-3-1, 20 КО), отправив соперника в нокаут в восьмом раунде. Таким образом украинец защитил все чемпионские титулы в тяжелом весе.