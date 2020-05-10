Перенесут ли чемпионат мира-2020: заявление ФИФА

В ФИФА прокомментировали ситуацию с влиянием пандемии коронавируса на футбол. Там выразили надежду, что чемпионат мира 2022 года в Катаре состоится вовремя.

Представитель ФИФА заявил, что в федерации уверены, что найдут решение, как смягчить влияние COVID-19 на футбол, сообщает "Р-Спорт".

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Мировая футбольная общественность демонстрирует отличный дух сотрудничества, солидарности и единства, благодаря которому ФИФА уверена, что в сотрудничестве с федерациями и другими ключевыми заинтересованными сторонами будут найдены решения для смягчения влияния COVID-19 на футбол,

– сказал представитель ФИФА.

Чемпионат мира в Катаре должен пройти посреди футбольного сезона с 21 ноября до 21 декабря.

В марте ФИФА официально перенесла квалификационные матчи на чемпионат мира в азиатской зоне.

Глава медицинского комитета ФИФА Мишель Д'Хооге считает, что летом не стоит проводить национальные чемпионаты и еврокубки, а лучше сосредоточиться на новом сезоне.

Однако в Германии, Польше и Венгрии официально решили восстановить футбольный сезон.

По состоянию на 10 мая в мире на коронавирус заболело 4 051 431 человек, 279 705 человек умерли.

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