Перенесут ли Евро-2020 и Олимпиаду из-за коронавируса: заявления УЕФА и МОК
Летом 2020 года должны состояться чемпионат Европы по футболу и Олимпийские игры. В УЕФА и МОК сделали заявления о возможном переносе соревнований из-за вспышки коронавируса.
Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд сообщил, что летние Олимпийские игры-2020 в Токио могут быть отменены, если ситуация с новым коронавирусом не пойдет на спад в ближайшие два месяца.
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По его словам, решение будет принято в ближайшие два месяца, то есть до мая.
Затем начнется окончательный этап подготовки к Играм: будет нанята охрана, будет ввозиться пища, оборудована олимпийская деревня, гостиницы, приедут журналисты. И если этому этапу подготовки будет что-то мешать, то можно думать об отмене всей Олимпиады,
– цитирует Паунда Associated Press.
Впрочем, он отметил, что пока все идет по плану и Игры состоятся.
"Все говорит о том, что они пройдут без проблем. Поэтому спортсменам нужно готовиться к Олимпиаде. Но пусть они будут уверены – МОК не отправит их соревноваться в условиях пандемии", – резюмировал Паунд.
Олимпиада-2020 должна пройти в Токио с 24 июля по 9 августа.
В УЕФА сообщили, что в случае ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса существует возможность отмены чемпионата Европы по футболу 2020.
Об этом сообщил вице-президент УЕФА Мишель Уве, информирует New York Times.
Как отметили в европейской федерации, на данный момент УЕФА следит за ситуацией в 12 странах, принимающих первый совместный чемпионат Европы.
В каких городах пройдет Евро-2020?
- Амстердам (Нидерланды)
- Баку (Азербайджан)
- Бильбао (Испания)
- Бухарест (Румыния)
- Будапешт (Венгрия)
- Копенгаген (Дания)
- Дублин (Ирландия)
- Глазго (Шотландия)
- Лондон (Англия)
- Мюнхен (Германия)
- Рим (Италия)
- Санкт-Петербург (Россия)
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Мы находимся на этапе ожидания. Мы следим за всеми странами, и футбол должен следовать указаниям отдельных стран. Спортивный путь будет закрыт только в случае ухудшения ситуации,
– сказал Уве.
Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля.
Какова ситуация с коронавирусом в мире
- По состоянию на 25 февраля коронавирус Covid-2019 зафиксировали в 11 европейских странах.
- Больше всего случаев заболевания обнаружили в Италии – 322. Там от вируса умерли десять человек. Большинство из них пожилые люди, которые имели смежные заболевания.
- Также случаи коронавируса зафиксирован в Австрии, Хорватии, Великобритании, Германии, Испании, Швеции, Франции, Финляндии, Бельгии и Швейцарии.
- По состоянию на 25 февраля общее число инфицированных превышает 80 тысяч человек по всему миру, а летальных случаев зафиксировано около 3 тысяч. В то же время 27 878 человек выздоровели.
- Вне Китая больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Южной Корее (763) и Японии (691).