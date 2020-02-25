Перенесут ли Евро-2020 и Олимпиаду из-за коронавируса: заявления УЕФА и МОК

Летом 2020 года должны состояться чемпионат Европы по футболу и Олимпийские игры. В УЕФА и МОК сделали заявления о возможном переносе соревнований из-за вспышки коронавируса.

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд сообщил, что летние Олимпийские игры-2020 в Токио могут быть отменены, если ситуация с новым коронавирусом не пойдет на спад в ближайшие два месяца.

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По его словам, решение будет принято в ближайшие два месяца, то есть до мая.

Затем начнется окончательный этап подготовки к Играм: будет нанята охрана, будет ввозиться пища, оборудована олимпийская деревня, гостиницы, приедут журналисты. И если этому этапу подготовки будет что-то мешать, то можно думать об отмене всей Олимпиады,

– цитирует Паунда Associated Press.

Впрочем, он отметил, что пока все идет по плану и Игры состоятся.

"Все говорит о том, что они пройдут без проблем. Поэтому спортсменам нужно готовиться к Олимпиаде. Но пусть они будут уверены – МОК не отправит их соревноваться в условиях пандемии", – резюмировал Паунд.

Олимпиада-2020 должна пройти в Токио с 24 июля по 9 августа.

В УЕФА сообщили, что в случае ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса существует возможность отмены чемпионата Европы по футболу 2020.

Об этом сообщил вице-президент УЕФА Мишель Уве, информирует New York Times.

Как отметили в европейской федерации, на данный момент УЕФА следит за ситуацией в 12 странах, принимающих первый совместный чемпионат Европы.

В каких городах пройдет Евро-2020?

Амстердам (Нидерланды)

Баку (Азербайджан)

Бильбао (Испания)

Бухарест (Румыния)

Будапешт (Венгрия)

Копенгаген (Дания)

Дублин (Ирландия)

Глазго (Шотландия)

Лондон (Англия)

Мюнхен (Германия)

Рим (Италия)

Санкт-Петербург (Россия)

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Мы находимся на этапе ожидания. Мы следим за всеми странами, и футбол должен следовать указаниям отдельных стран. Спортивный путь будет закрыт только в случае ухудшения ситуации,

– сказал Уве.

Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля.

Какова ситуация с коронавирусом в мире

По состоянию на 25 февраля коронавирус Covid-2019 зафиксировали в 11 европейских странах.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Италии – 322. Там от вируса умерли десять человек. Большинство из них пожилые люди, которые имели смежные заболевания.

Также случаи коронавируса зафиксирован в Австрии, Хорватии, Великобритании, Германии, Испании, Швеции, Франции, Финляндии, Бельгии и Швейцарии.

По состоянию на 25 февраля общее число инфицированных превышает 80 тысяч человек по всему миру, а летальных случаев зафиксировано около 3 тысяч. В то же время 27 878 человек выздоровели.

Вне Китая больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Южной Корее (763) и Японии (691).



Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала