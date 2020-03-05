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Перенесут ли футбольные матчи в Украине из-за коронавируса: заявление УПЛ

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Из-за вспышки коронавируса Covid-19, во всем мире переносят или отменяют спортивные события. К такому варианту событий готовятся и в Украине.

В Украинской премьер-лиге отслеживают ситуацию с распространением коронавируса в Украине. Об этом в комментарии Tribuna.com рассказал исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий.

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"Мы отправили запрос в Министерство здравоохранения Украины по этому вопросу. Ждем ответа. Также в постоянном контакте со спортивно-медицинским комитетом УАФ. Держим руку на пульсе. Если у нас появятся причины для отмены или переноса матчей, то обязательно оперативно отреагируем", – заверил Евгений Дикий.

  • В Украине зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом Covid-19 в Черновцах. Также в городе госпитализировали еще двоих людей с подозрением на инфекцию.
  • Между тем украинцы, которые вернулись из Китая и находились на обсервации в Новых Санжарах, покинули санаторий.
  • Что касается футбольных матчей, то их уже перенесли в Италии – как игры чемпионата, так и кубка страны. После этого в стране решили до апреля проводить матчи без зрителей.
  • Без зрителей пройдут также матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы как в самой Италии, так и в других странах. Среди них матчи ЛЧ "Ювентус" – "Лион", ПСЖ – "Боруссия" и "Валенсия" - "Аталанта", а также игры ЛЕ "Хетафе" – "Интер", "Севилья" – "Рома".


Данные о смертности от коронавируса/ Инфографика 24 канала​

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Футбол Спорт
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