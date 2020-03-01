Перенесут ли Кубок мира по биатлону в Чехии из-за коронавируса – заявление IBU

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал официальное заявление о возможной отмене соревнований из-за эпидемии коронавируса. В частности, под угрозой срыва этап Кубка мира в Нове-Место (Чехия).

В IBU отметили, что внимательно следят за информацией о распространении вируса. Накануне стало известно, что в Нове-Место с симптомами коронавирусае был госпитализирован мужчина.

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В сообщении IBU также говорится, что первоочередной задачей союза является обеспечение безопасности спортсменов, зрителей и официальных лиц.

"Мы стремимся снизить риск заражения коронавирусом и минимизировать изменения в соревновательном календаре", – говорится в сообщении.

IBU как регуляторный орган будет следовать ограничениям, наложенным местными властями и международными организациями, такими как Всемирная организация здравоохранения. Любое возможное решение IBU об изменении в расписании будет приниматься в соответствии с политикой местной власти или организаторов,

– отметили в IBU.

Там добавили, что находятся в тесном контакте с оргкомитетами будущих мероприятий IBU в Чехии, Финляндии, Норвегии, Германии, Австрии и Беларуси.

"По состоянию на 28 февраля соответствующие органы не сообщали нам о отмене любого из остальных турниров. Подготовка к остальной части сезона продолжается, как и планировалось", – говорится в заявлении организации.

В то же время журналист "UA: Первый" 1 марта во время чемпионата Европы по биатлону сообщил, что решение по этапу в Нове-Место будет принято сегодня.

Вероятно, что этап пройдет без болельщиков.

Седьмой этап Кубка мира должен состояться в Нове-Место с 5 по 8 марта.

Как коронавирус повлиял на спортивные мероприятия

По состоянию на 1 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 2 979 человек. Общее количество инфицированных – 86 986 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели 42 294 человека.