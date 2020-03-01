Перенесут ли Кубок мира по биатлону в Чехии из-за коронавируса – заявление IBU
Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал официальное заявление о возможной отмене соревнований из-за эпидемии коронавируса. В частности, под угрозой срыва этап Кубка мира в Нове-Место (Чехия).
В IBU отметили, что внимательно следят за информацией о распространении вируса. Накануне стало известно, что в Нове-Место с симптомами коронавирусае был госпитализирован мужчина.
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В сообщении IBU также говорится, что первоочередной задачей союза является обеспечение безопасности спортсменов, зрителей и официальных лиц.
"Мы стремимся снизить риск заражения коронавирусом и минимизировать изменения в соревновательном календаре", – говорится в сообщении.
IBU как регуляторный орган будет следовать ограничениям, наложенным местными властями и международными организациями, такими как Всемирная организация здравоохранения. Любое возможное решение IBU об изменении в расписании будет приниматься в соответствии с политикой местной власти или организаторов,
– отметили в IBU.
Там добавили, что находятся в тесном контакте с оргкомитетами будущих мероприятий IBU в Чехии, Финляндии, Норвегии, Германии, Австрии и Беларуси.
"По состоянию на 28 февраля соответствующие органы не сообщали нам о отмене любого из остальных турниров. Подготовка к остальной части сезона продолжается, как и планировалось", – говорится в заявлении организации.
В то же время журналист "UA: Первый" 1 марта во время чемпионата Европы по биатлону сообщил, что решение по этапу в Нове-Место будет принято сегодня.
Вероятно, что этап пройдет без болельщиков.
Седьмой этап Кубка мира должен состояться в Нове-Место с 5 по 8 марта.
Как коронавирус повлиял на спортивные мероприятия
- Из-за вспышки коронавируса в Италии перенесли 5 матчей Серии А. В частности, центральный поединок 26 тура "Ювентус" – "Интер" состоится 13 мая.
- В итальянском футбольном клубе "Пьянезе" объявили о трех игроках, зараженных коронавирусом. Поэтому вся команда находится на карантине.
- Венгерский футбольный клуб "Гонвед" отправил на карантин своего главного тренера Джузеппе Саннино. Причиной стало то, что наставник посетил Италию.
- 28 февраля футболистка Ильхам Шейхи умерла от коронавируса. 23-летняя девушка стала первой футболисткой, которая умерла от коронавируса.
- Во Франции по рекомендациям министерства здравоохранения рукопожатие между участниками футбольных матчей были отменены на всех встречах.
- Из-за вспышки коронавируса руководство автогонок Формула-1 на неопределенное время перенесло гран-при Китая. Гонка в Шанхае должна состояться 19 апреля.
- Под угрозой и гран-при Вьетнама, где местные власти установили карантин для лиц, которые въезжают из стран. Это может осложнить проведение дебютного гран-при в этой стране.
- Коронавирус обнаружили и в Бахрейне. Там гран-при должно состояться 22 марта. Под угрозой и проведение гран-при Австралии.
По состоянию на 1 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 2 979 человек. Общее количество инфицированных – 86 986 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели 42 294 человека.