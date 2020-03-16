Перенос Евро-2020: плюсы и минусы для сборной Украины

С 12 июня по 12 июля 2020 на полях 12 стран должен был пройти чемпионат Европы по футболу. Коррективы в планы УЕФА внесла пандемия коронавируса.

В ЕС не осталось ни одной страны, где бы не был обнаружен вирус. Больше всего страдают Испания, Италия, Франция, Германия. Все четыре страны являются хозяйками Евро-2020.

Как известно, УЕФА уже приостановил матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы и ищет альтернативные решения, чтобы спасти сезон. Как оказалось, проводить матчи без зрителей не альтернатива.

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Во-первых, коронавирусом заражают футболисты, тренеры и члены команды. Ругани, Гарай, Кутроне, Артета и другие уже пострадали. Поэтому проводить матчи без зрителей все равно рискованно.

Во-вторых, из-за отсутствия болельщиков клубы теряют огромные суммы. Например, в "Барселоне" заявили, что не досчитались бы минимум 6 миллионов евро, если бы матч с "Наполи" прошел без зрителей. Запланированная на 18 марта встреча все равно не состоится вовремя.



Болельщики матча "Наполи" – "Барселона" в Лиге чемпионов / Фото GETTY IMAGES

Но клубы точно много потеряют и об убытках можно будет говорить, когда пандемия закончится.

17 марта УЕФА проведет экстренное заседание, на котором, вероятно, главной темой будет Евро-2020. Ожидается, что турнир перенесут. Вероятные дать – декабрь 2020 года и лето 2021.

Плюсы и минусы для сборной Украины

Успешно преодолев отборочный этап, сборная Украины установила высокую планку ожиданий на Евро-2020. От "сине-желтых" ждут минимум выход в плей-офф.

Но кадровая ситуация команды пока сложная. Из основных игроков, которые стали кузнецами успеха в отборе, только несколько находятся в форме и проводят образцовую вторую половину сезона.

Это Андрей Пятов, Виталий Миколенко, с "натяжкой" Александр Зинченко и Руслан Малиновский.

Зато два футболиста команды перенесли операции – Тарас Степаненко и Роман Яремчук. Оба успевают восстановиться к лету, но другой вопрос тонус. Смогут ли оба незаменимые игроки набрать форму?

Тяжелый сезон проводит Марлос. Хавбеку не дают покоя многочисленные травмы. Даже в матчах чемпионата Украины Марлос не напоминает самого себя.

Полузащитник пока сыграл один полный матч за "горняков" в новом году и в его активе один гол. Роль свободного художника, которую Шевченко отводит Марлосу, видимо, придется выполнять кому-то другому...

Важно Евро-2020: УЕФА вынужден перенести чемпионат на 2021 год

Первым после Марлоса на позицию левого полузащитника претендует Евгений Коноплянка. Вингер в 2020 году получает больше игровой практики в "Шахтере", но еще далек от своей лучшей формы.

До сих пор на 100% не восстановился после травмы Андрей Ярмоленко. С декабря 2019 года Андрей не провел на футбольном поле ни минуты.

Учитывая паузу в АПЛ, которая может затянуться, Ярмоленко вряд ли успеет набрать форму к 14 июня – в этот день сборная Украины должна стартовать на Евро-2020 матчем против Нидерландов.



Андрей Ярмоленко в матче против Литвы / Фото УАФ

В матче с Сербией Ярмоленко прекрасно заменил Цыганков. Но и Виктор далек от своей идеальной формы. Из-за повреждения Виктор пропустил летние и зимние сборы "Динамо", и пытается набрать форму в течение сезона. Пока Цыганкову это дается с трудом, но время еще есть.

Неубедительно в 2020 году выглядят Николай Матвиенко и Александр Караваев. Центрбэка "Шахтера", видимо, подкосил сорванный трансфер в "Арсенал". Играя под давлением интереса "канониров", Николай стал больше ошибаться.

Караваев никак не может найти себя в "Динамо". Футболист то закрывает позицию правого полузащитника, то защитника. На двух позициях футболист действует неубедительно и не получает максимальное количество игрового времени.

Артем Беседин – еще один боец, на которого рассчитывал Шевченко. Форвард "Динамо" дисквалифицирован на год из-за допинга и сможет вернуться на поле только в декабре. В его интересах, чтобы Евро перенесли!

Учитывая кадровые проблемы, сборная Украины в выигрыше из-за переноса Евро-2020. Смогут ли "сине-желтые" удовлетворить высокий запрос общества во время Евро-2020, если часть команды будет не в тонусе?

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Но в переносе Евро-2020 для нашей сборной и ее фанатов есть другая сторона медали – невыгодная. Во-первых, у Шевченко заканчивается контракт.

На фоне слухов об интересе "Милана" и других топ-клубов Андрея Николаевича будет сложно удержать еще на год. Хотя Шевченко обещал довести цикл до конца.

Если же Шевченко уйдет, то вместе с ним сборную покинут итальянские помощники, которые выстроили огромную систему подготовки команды. А теперь вопрос, кто безболезненно заменит Шевченко?

Прежде всего на Евро-2020 хотелось увидеть сборную, которая прошла отборочный цикл. От переноса Евро-2020 проигрывают болельщики. Через год лицо сборной полностью изменится и это будет не та команда, от которой будут требовать все тот же результат.

После Евро-2020 в сборной Украины должен был начаться очередной этап омоложения. И лучше, чтобы это происходило с тренером, который останется в команде на долгий период.

Для этого украинская сборная даже имеет идеальных соперников в Лиге наций – Испания, Германия, Швейцария.



Андрей Лунин / Фото УАФ

Проблема только в том, что омоложение может прийтись на лето 2021, на когда и хотят перенести Евро...

Андрей Пятов не вечен и уже пришло время давать шанс Андрею Лунину, который должен в следующие 10 лет стать первым номером нашей сборной.

Пришло время менять фланги команды. Ярмоленко и Коноплянку должны заменить другие люди. Также исчерпывает себя Марлос.

В двери сборной громко стучит новое поколение футболистов – Назарий Русин, Богдан Леднев, Денис Попов, Владислав Супряга, Валерий Бондарь, Ефим Конопля, Богдан Михайличенко и другие.

Смена поколений так или иначе произойдет. Но она никогда не проходит безболезненно. В наших интересах, чтобы она не происходила во время Евро-2020, или 2021.