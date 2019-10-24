Перенос матча "Барселона" – "Реал": Ла Лига планирует подать в суд
В субботу, 26 октября, должен быть один из главных матчей чемпионата Испании – "эль-классико" между "Барселоной" и "Реалом". Однако его пришлось перенести из-за протестов в Каталонии.
Именно на 26 октября в Барселоне запланирован большой митинг. Причина – протесты из-за тюремных сроков организаторам референдума за независимость Каталонии от Испании в 2017 году.
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Из-за опасений о безопасности в Барселоне во время этого матча, игру решили перенести. Поэтому стороны договорились перенести матч на 18 декабря. За такую дату выступили в Королевской испанской федерации футбола и "Барселоне". На этот день назначены матчи Кубка Испании, однако "Барселона" и "Реал" борьбу за трофей начинают на более поздней стадии.
В то же время Ла Лига хотела перенести матч на 7 декабря. И после того, как решение было принято, решила подать в суд. Там насчитали пять нарушений в переносе матча на 18 декабря
- Именно Ла Лига отвечает за выбор дат проведения матчей и времени начала
- На 18 декабря запланированы матчи Кубка страны, а не чемпионата.
- Перенесенные матчи должны сыграть 4 декабря (хотя сама Ла Лига выступала за перенос матча на 7 декабря). Перенесенный матч должны сыграть в первую же свободную дату
- Решение о переносе матча принесет пользу двум клубам, в то время как другим нанесет вред (команды будут иметь больше времени на подготовку к следующим играм)
- Из-за переноса этого матча пострадает стоимость на показ матчей Кубка Испании.