Перенос матча "Барселона" – "Реал": Ла Лига планирует подать в суд

В субботу, 26 октября, должен быть один из главных матчей чемпионата Испании – "эль-классико" между "Барселоной" и "Реалом". Однако его пришлось перенести из-за протестов в Каталонии.

Именно на 26 октября в Барселоне запланирован большой митинг. Причина – протесты из-за тюремных сроков организаторам референдума за независимость Каталонии от Испании в 2017 году.

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Из-за опасений о безопасности в Барселоне во время этого матча, игру решили перенести. Поэтому стороны договорились перенести матч на 18 декабря. За такую ​​дату выступили в Королевской испанской федерации футбола и "Барселоне". На этот день назначены матчи Кубка Испании, однако "Барселона" и "Реал" борьбу за трофей начинают на более поздней стадии.

В то же время Ла Лига хотела перенести матч на 7 декабря. И после того, как решение было принято, решила подать в суд. Там насчитали пять нарушений в переносе матча на 18 декабря