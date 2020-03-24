Перенос Олимпийских игр: как теперь будет называться Олимпиада и когда она состоится

Международный олимпийский комитет и власти Японии согласились перенести Олимпиаду в Токио на 2021 год.

Когда состоятся Олимпийские игры

Точной даты пока нет. Как говорится в заявлении МОК, Олимпийские игры "перенесены на дату после 2020 года, но не позднее лета 2021 года".

Больше об этом Олимпиаду в Токио перенесли на 2021 год

В 2020 году Олимпиада должна была состояться с 24 июля по 9 августа. Для примера, Евро-2020 тоже перенесли на год. Матчи в 2020 году были запланированы с 12 июня по 12 июля, а уже в 2021 году они продлятся с 11 июня по 11 июля (чтобы финал состоялся в воскресенье).

Как теперь будет называться Олимпиада

В МОК и правительстве Японии договорились, что Игры сохранят название Олимпийских и Паралимпийских игр Токио-2020, несмотря на смену года.

Это интересно Олимпиаду-2020 перенесли: когда еще в истории отменяли Олимпийские игры

А как насчет олимпийского огня

19 марта в Японию прибыл олимпийский огонь. Он там останется и до следующего года.

"Лидеры согласились с тем, что Олимпийские игры в Токио могут стать маяком надежды для всего мира в эти смутные времена, а олимпийский огонь – светом в конце тоннеля, в котором мир находится в настоящее время", – говорится в заявлении МОК.

Самые интересные новости спорта – подписывайтесь на наш Twitter и Telegram