Алиев принял участие в популярном челлендже и переоделся в платье дочери – видео

Экс-футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев принял участие в челлендже под названием #fliptheswitchchallenge с мгновенным переодеванием.

35-летний Алиев выполнил условия челленджа вместе со своей дочкой, а она выложила видео в своем TikTok-аккаунте.

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По правилам #fliptheswitchchallenge несколько героев приплясывают у зеркала под песню Nonstop исполнителя Drake, в которой говорится: "Смотри, я просто щелкну выключателем". Потом выключается и включается свет. После этого они меняются одеждой и танцуют дальше.

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