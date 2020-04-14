Алиев принял участие в популярном челлендже и переоделся в платье дочери – видео
Экс-футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев принял участие в челлендже под названием #fliptheswitchchallenge с мгновенным переодеванием.
35-летний Алиев выполнил условия челленджа вместе со своей дочкой, а она выложила видео в своем TikTok-аккаунте.
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По правилам #fliptheswitchchallenge несколько героев приплясывают у зеркала под песню Nonstop исполнителя Drake, в которой говорится: "Смотри, я просто щелкну выключателем". Потом выключается и включается свет. После этого они меняются одеждой и танцуют дальше.
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