Переполненные трибуны и несоблюдение ограничений: в Сербии состоялось "вечное дерби" – видео
10 июня в Белграде состоялось первое футбольное дерби после карантина. В полуфинале Кубка Сербии "Партизан" сыграл с "Црвеной Звездой". Болельщиков было вдвое больше, чем было разрешено.
Власти Сербии позволили пускать на трибуны любое количество фанатов, но при этом поставили одно важное ограничение. Болельщики должны были соблюдать дистанцию в один метр, пишет 24 канал.
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Настоящий "ад"
На стадионе должно было находиться одновременно не более трети от общего количества мест.
Но на практике фаны не соблюдали дистанцию, а вместо примерно 11 тысяч болельщиков на трибунах собралось значительно больше.
Традиционно для дерби Белграда болельщики использовали пиротехнику и устроили настоящий "ад" и громко поддерживали свои команды.
Добавим, что матч в итоге завершился победой "Партизана" – 1:0, оформившей путевку в финал. Единственный результативный удар на 58-й минуте забил Натхо.
- В другом полуфинальном матче "Войводина" со счетом 1:0 победила "Чукарички".
- Финал Кубка состоится 24 июня.
- В Чемпионате Сербии "Црвена Звезда" досрочно победила, обыграв в 28 туре "Радник" (4:1).
- "Партизан" идет на втором месте в сербской Суперлиге.