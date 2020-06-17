Главный наставник львовского "Руха" Иван Федик появился в экипировке другого клуба. 32-летний специалист подумал, что тренирует топ-клуб из Германии.

На одном из фото, которое было сделано на первых тренировках "Руха" под руководством Ивана Федика, на его экипировке видна эмблема, которая совсем не имеет отношения к украинскому футболу, пишет iSport.

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Дебютный курьез

Тренер пришел в штанах дортмундской "Боруссии". Пресс-служба команды быстро увидела курьезное фото и сразу зарисовала эмблему на фотографии.



Иван Федик и Мирон Маркевич / iSport