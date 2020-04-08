Пережил инсульт и должен был умереть: известный украинский боксер сделал откровенное признание

Бывший претендент на пояс чемпиона мира Вячеслав Узелков в Instagram рассказал о своем жизненном пути.

Вячеслав Узелков 8 апреля празднует свой 41-й день рождения. В Instagram шоумен обратился к болельщикам.

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Доброе уторо. Вот я перешел путь к 50 годам. Сегодня мне 41 год. Я не жалею ни об одном дне, ни об одной минуте, которую я прожил. У меня в жизни произошло много разных ситуаций. Хороших и плохих. Встречал людей разных. Но каждому благодарен, за тот урок, который получил. Я пережил инсульт, пережил некоторые моменты в жизни, при которых я должен был погибнуть, но я здесь, я с вами. Значит у меня есть дела, которые я должен закончить. Для кого-то я плохой, для некоторых нет. Но я такой, какой есть. И время меня не сломало и не изменило. Дорогие друзья и дорогие враги, спасибо, что Вы есть в моей жизни. Я иду дальше. И буду делать еще больше хороших дел. Несмотря на трудности и преграды,

– написал Узелков.

Дебют Узелкова на профессиональном ринге состоялся 16 лет назад. Последний бой в карьере боксера был 2014 года. В целом спортсмен провел 34 боя, одержав победу в 30 из них.

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