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Пережил инсульт и должен был умереть: известный украинский боксер сделал откровенное признание

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Вячеслав Узелков / Наше Місто

Бывший претендент на пояс чемпиона мира Вячеслав Узелков в Instagram рассказал о своем жизненном пути.

Вячеслав Узелков 8 апреля празднует свой 41-й день рождения. В Instagram шоумен обратился к болельщикам.

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Доброе уторо. Вот я перешел путь к 50 годам. Сегодня мне 41 год. Я не жалею ни об одном дне, ни об одной минуте, которую я прожил. У меня в жизни произошло много разных ситуаций. Хороших и плохих. Встречал людей разных. Но каждому благодарен, за тот урок, который получил. Я пережил инсульт, пережил некоторые моменты в жизни, при которых я должен был погибнуть, но я здесь, я с вами. Значит у меня есть дела, которые я должен закончить. Для кого-то я плохой, для некоторых нет. Но я такой, какой есть. И время меня не сломало и не изменило. Дорогие друзья и дорогие враги, спасибо, что Вы есть в моей жизни. Я иду дальше. И буду делать еще больше хороших дел. Несмотря на трудности и преграды,
– написал Узелков.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Добрий ранок. Ось я перейшов шлях до 50років. Сьогодні мені 41 рік. Я не жалію ні за один день, ні хвилину,яку я прожив. У мене в житті трапилось багато різних ситуацій. Гарних і поганих. Зустрічав людей різних. Але кожному вдячний, за той урок, який отримав. Я пережив інсульт, пережив деякі моменти в житті, при яких я мав загинути, але я тут, я з Вами. Значить у мене є справи, які я маю закінчити. Для когось я поганий, для деяких ні. Але я такий, який є. І час мене не зламав і не змінив. Любі друзі і любі вороги, дякую, що Ви є у моєму житті. Я йду далі. І буду робити ще більше гарних справ. Не дивлячись на труднощі і перепони. #зваженітащасливі #похудение #узелков #здоровье #спорт #спортсмен #правда #uzelkoff_official #uzelkov_official #uzelkov #деньрождения

Публикация от Вячеслав Узелков (@uzelkoff_official)

Дебют Узелкова на профессиональном ринге состоялся 16 лет назад. Последний бой в карьере боксера был 2014 года. В целом спортсмен провел 34 боя, одержав победу в 30 из них.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Бокс
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