Перспективный украинский боксер досадно проиграл в титульном бою WBO

Украинский боксер Арнольд Хегай проиграл Стивену Фултону в бою за звание чемпиона мира по версии WBO International. Бой состоялся 26 января в США в андеркарте поединка Дэнни Гарсия – Иван Редкач.

Хегай и Фултон разыгрывали статус обязательного претендента по линии WBO.

Читайте также: Украинский боксер Редкач проиграл в зрелищном поединке за право сразиться с чемпионом WBC

Первые раунды боксеры традиционно провели в разведке. Ожесточенная борьба вспыхнула в третьем раунде: Хегай бросил Фултона борцовским приемом, после чего оппоненты завелись.

В четвертом раунде Хегай мощно попал Фултону в голову, но соперник выдержал. А уже в пятой трехминутке американец перехватил инициативу – удары Стивена чаще доходили до цели.

В восьмом раунде Хегай заметно потерял скорость, после чего начал работать вторым номером.

Боксеры еще несколько раз обменялись "любезностями" и доверили определять победителя судьям.

В результате, Стивен Фултон победил Арнольда Хегай единогласным решением судей – 116:112, 117:111, 117:111.