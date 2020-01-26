Перспективный украинский боксер досадно проиграл в титульном бою WBO
Украинский боксер Арнольд Хегай проиграл Стивену Фултону в бою за звание чемпиона мира по версии WBO International. Бой состоялся 26 января в США в андеркарте поединка Дэнни Гарсия – Иван Редкач.
Хегай и Фултон разыгрывали статус обязательного претендента по линии WBO.
Читайте также: Украинский боксер Редкач проиграл в зрелищном поединке за право сразиться с чемпионом WBC
Первые раунды боксеры традиционно провели в разведке. Ожесточенная борьба вспыхнула в третьем раунде: Хегай бросил Фултона борцовским приемом, после чего оппоненты завелись.
В четвертом раунде Хегай мощно попал Фултону в голову, но соперник выдержал. А уже в пятой трехминутке американец перехватил инициативу – удары Стивена чаще доходили до цели.
В восьмом раунде Хегай заметно потерял скорость, после чего начал работать вторым номером.
Боксеры еще несколько раз обменялись "любезностями" и доверили определять победителя судьям.
В результате, Стивен Фултон победил Арнольда Хегай единогласным решением судей – 116:112, 117:111, 117:111.
Выбор редакции
-
Украинские боксеры выиграли престижный турнир, Хижняк уничтожил соперника в финале – видеосегодня , 14:38
-
Поражение Свитолиной и "Барселоны", мировой рекорд украинца и другие новости 25 январясегодня , 08:00
-
Украинский боксер Редкач проиграл в зрелищном поединке за право сразиться с чемпионом WBCсегодня , 07:23