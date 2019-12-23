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Перспективный украинский боксер мощно нокаутировал непобедимого немца: видео

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Владислав Мельник / Boxen1

Украинский проспект Владислав Мельник (10-1, 5 КО) нанес ранее непобежденным немцу Эдгару Валту (8-1, 4 KO) тяжелое поражение.

Владислав нанес Валту первое поражение в карьере, нокаутировав его в 7-м раунде (всего было запланировано 8).

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Мельник трижды отправлял оппонента в нокдаун, перед тем, как в 7-м раунде пробил левым хуком так, что Валта перестали держать ноги.

Видео боя (нокаут с 28:20):

 

 

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт Бокс
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