Перспективный украинский боксер мощно нокаутировал непобедимого немца: видео
Украинский проспект Владислав Мельник (10-1, 5 КО) нанес ранее непобежденным немцу Эдгару Валту (8-1, 4 KO) тяжелое поражение.
Владислав нанес Валту первое поражение в карьере, нокаутировав его в 7-м раунде (всего было запланировано 8).
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Мельник трижды отправлял оппонента в нокдаун, перед тем, как в 7-м раунде пробил левым хуком так, что Валта перестали держать ноги.
Видео боя (нокаут с 28:20):
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