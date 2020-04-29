Перспективный украинский боксер подписал контракт с немецким менеджером

Украинский средневес Андрей Великовский (16-2-1, 10 KO) подписал контракт с менеджером Максимом Михайлевым, который работает с немецкими промоутерами.

Об этом сообщает luckypunch.net. Комментируя подписание контракта, украинец заявил, что хочет боксировать за пояс чемпиона мира.

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"С Максимом мы общались еще до карантина, пару месяцев назад. Он предложил мне сотрудничество, мы обсудили детали, я увидел для себя новые возможности. Мы неоднократно выходили на связь и приняли решение работать вместе".

Я хочу боксировать с лучшими боксерами мира и стать чемпионом. Верю, что с Максимом мы сможем реализовать наши общие цели.Мне не принципиально, где боксировать, у меня есть опыт боев за границей, так что для меня это не будет сюрпризом. Хочу проводить 4 боя в год, а в какой стране они будут – для меня не принципиально,

– отметил Великовский.

Добавим, что Максим Михайлев уже работает с тремя украинцами – супертяжами Владиславом Сиренко (13-0, 12 КО) и Александром Захожим (13-0, 10 КО), а также спортсменом среднего веса Петром Ивановым (11-0-2, 7 КО).

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