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Украинский чемпион WBA впервые попробует свои силы в США

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Карен Чухаджян
Карен Чухаджян / Instagram

Чемпион WBA International в полусреднем весе Карен Чухаджян (16-1, 7 КО) подписал контракт с американским менеджерским агентством Fighter Locker.

Об этом сообщал менеджер агентства Райан Роуч на странице в Instagram.

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"Объявление. Добро пожаловать на борт Карен Чухаджян с рекордом 16-1 и международным чемпионством WBA в полусреднем весе, 14-й в текущем рейтинге WBA! Мы с гордостью представляем великого бойца!", – написал Роуч.

Добавим, что ранее контракт с агентством Fighter Locker подписал другой украинский боксер Зоравор Петросян.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Новости США Спорт Бокс
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