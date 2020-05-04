Украинский чемпион WBA впервые попробует свои силы в США
Чемпион WBA International в полусреднем весе Карен Чухаджян (16-1, 7 КО) подписал контракт с американским менеджерским агентством Fighter Locker.
Об этом сообщал менеджер агентства Райан Роуч на странице в Instagram.
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"Объявление. Добро пожаловать на борт Карен Чухаджян с рекордом 16-1 и международным чемпионством WBA в полусреднем весе, 14-й в текущем рейтинге WBA! Мы с гордостью представляем великого бойца!", – написал Роуч.
Добавим, что ранее контракт с агентством Fighter Locker подписал другой украинский боксер Зоравор Петросян.
- В последнем бою Карен Чухаджян победил россиянина Сергея Воробьева (9-1, 6 КО) в поединке, который прошел в Калининграде (Россия).
- После поединка Чухаджян заявил, что заразился гепатитом А от россиянина Воробьева.
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