Первой ракетке Украины Элине Свитолиной присвоили звание "Почетный гражданин города Харькова". Это ее вторая такая почетная награда в родной стране.

По решению Харьковского городского совета почетными гражданами города стали четверо украинцев, сообщает официальный сайт местного городского совета.

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Ранее сообщалось, что кандидатура Свитолиной была одной из главных на соискание звания "Почетный гражданин города Харькова"

В 2018 году украинская теннисистка получила награду "Гордость Украины" за победу на Итоговом турнире WTA.

Почетным званием в 2020 году отмечены:

Бизнесмен, президент бизнес-группы "DCH" Александр Ярославский.

Председатель Харьковской организации Национального союза художников Украины Виктор Ковтун

Первая ракетка Украины, член национальной сборной по теннису Элина Свитолина

Директор Харьковской гимназии №6 "Мариинская гимназия" Александра Зуб.

Достижения Элины Свитолиной: главное