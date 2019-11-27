Первая тренировка украинской сборной Игр Непокоренных: мотивирующие видео

В олимпийском спортивном центре "Конча Заспа" состоялась первая открытая тренировка украинской сборной "Игр Непокоренных"–2020. Украину на международных соревнованиях будут представлять 20 ветеранов и действующих военных.

Invictus Games пройдут с 9 по 16 мая 2020 года в Гааге, Нидерланды. Большинство соревнований будут происходить в гаагском Зуйдерпарке. На время игр его превратят в спортивный городок.

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В течение недели тренеры испытывали возможности спортсменов. После лагеря каждый будет заниматься по индивидуальному плану.

Эти первые сборы очень важны, потому что мы впервые с тренерами познакомились с личным составом. До этого мы видели ребят только на бумаге, когда рассматривали их спортивные результаты,

– прокомментировал главный тренер сборной Украины Сергей Конюшок.

Он отметил, что ребята не являются профессиональными спортсменами, поэтому для них организационно трудно тренироваться в домашних условиях.



Сергей Конюшок

На сегодня в Украине нехватка тренеров для спортсменов на колясках. Именно поэтому к следующим сборам привлекут специалистов из США и Великобритании.

Что такое Игры Непокоренных?Международные спортивные соревнования в паралимпийском формате, основанные по инициативе британского принца Гарри. Главная цель – содействие развитию и популяризации спорта как действенного средства реабилитации среди ветеранов и раненых бойцов.

Украинские атлеты будут соревноваться за награды в девяти видах спорта: стрельбе из лука, легкой атлетике, гребле на тренажерах, экстремальном управлении, пауэрлифтинге, велоспорте на шоссе, волейболе сидя, плавании и регби на колясках.



Тренировка сборной Украины

Украина на Играх Непокоренных

В 2017 году украинские спортсмены впервые выступили на соревнованиях и привезли из Торонто 14 медалей (8 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовые). В 2018 году украинцы в Сиднее завоевали 20 медалей (7 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые).

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В 2020 году Украина уже в третий раз примет участие в международном соревновании.