Первая украинская спортсменка, которая снялась для американского Playboy: фото 18+

Двукратная чемпионка мира по легкой атлетике Жанна Блок стала первой украинской спортсменкой, которая снялась для знаменитого журнала Playboy.

Об этом сообщает mixsport.pro.

Смотрите также Элина Свитолина устроила стриптиз во время стирки: видео

Почему выбор редакции американского журнала пришелся на украинку — доподлинно неизвестно. Возможно, потому что на носу были Олимпийские игры в Афинах-2004, а Жанна была одной из главных конкуренток Мэрион Джонс, на тот момент настоящей звезды в США. Тем более. благодаря своему американскому мужу украинка жила в Майами (муж параллельно был ее менеджером).

Мои сомнения развеял приличный гонорар, который я получила за эту фотосессии. В противном случае вряд ли бы в апреле, в разгар подготовки к Олимпиаде летела через всю страну в Лос-Анджелес на съемки. Они мне не очень понравились. В первую очередь, своей продолжительностью. В один из моментов начало казаться, что фотосессия не закончиться никогда – съемки длились около 12 часов. Снимала целая команда из 8 человек. Зато сами фото мне очень понравились,

— рассказывала Жанна во время одного из своих приездов в Киев.



Жанна Блок снялась для Playboy / Фото : Playboy

Что известно о Жанне БлокРодилась 6 июля 1972 года в городе Нежин Черниговской области. Заслуженный мастер спорта Украины по легкой атлетике. Двукратная чемпионка мира (1997, 2001). Финалистка Олимпийских игр в Атланте-1996 и Сиднее-2000. Участница Олимпийских игр в Афинах-2004.

Больше новостей о футболе, баскетболе, биатлоне и всем интересном из мира спорта – читайте в разделе Спорт24