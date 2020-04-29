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Первая украинская спортсменка, которая снялась для американского Playboy: фото 18+

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​Жанна Блок снялась для Playboy
​Жанна Блок снялась для Playboy / Playboy

Двукратная чемпионка мира по легкой атлетике Жанна Блок стала первой украинской спортсменкой, которая снялась для знаменитого журнала Playboy.

Об этом сообщает mixsport.pro.

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Почему выбор редакции американского журнала пришелся на украинку — доподлинно неизвестно. Возможно, потому что на носу были Олимпийские игры в Афинах-2004, а Жанна была одной из главных конкуренток Мэрион Джонс, на тот момент настоящей звезды в США. Тем более. благодаря своему американскому мужу украинка жила в Майами (муж параллельно был ее менеджером).

Мои сомнения развеял приличный гонорар, который я получила за эту фотосессии. В противном случае вряд ли бы в апреле, в разгар подготовки к Олимпиаде летела через всю страну в Лос-Анджелес на съемки. Они мне не очень понравились. В первую очередь, своей продолжительностью. В один из моментов начало казаться, что фотосессия не закончиться никогда – съемки длились около 12 часов. Снимала целая команда из 8 человек. Зато сами фото мне очень понравились,
— рассказывала Жанна во время одного из своих приездов в Киев.


Жанна Блок снялась для Playboy / Фото : Playboy

Что известно о Жанне БлокРодилась 6 июля 1972 года в городе Нежин Черниговской области. Заслуженный мастер спорта Украины по легкой атлетике. Двукратная чемпионка мира (1997, 2001). Финалистка Олимпийских игр в Атланте-1996 и Сиднее-2000. Участница Олимпийских игр в Афинах-2004.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Playboy легкая атлетика Спорт
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