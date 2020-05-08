В Украине коронавирусом заразился первый футболист

В Украине COVID-19 впервые подтвердили у профессионального футболиста. Футбольный клуб "Минай" из Первой лиги Украины подтвердил, что игрок их команды сдал положительный тест.

Это подтвердили в медицинской службе ФК "Минай". В команде не называют заразившегося футболиста.

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"У одного из наших игроков обнаружили коронавирус. Тест на заболевание, который этот футболист сдал в одном из местных медицинских учреждений, оказался положительным", – говорится в сообщении закарпатского клуба.

Сейчас футболист изолирован, врачи оказывают ему необходимую помощь.

В связи с этим руководство клуба дало указание проверить всех игроков и представителей клуба на наличие заболевания.

Результаты исследования в "Минае" обещают объявить в ближайшее время.

Важно. В Украине по состоянию на 8 мая подтверждено 14 195 случаев заражения COVID-19, 2706 человек выздоровел, 361 человек, к сожалению, умер. В Закарпатской области подтверждено 644 случаи, 86 человек выздоровели, 13 – умерло.

Отметим, что до этого ни в одном украинском клубе не было официально подтверждено случаев заражения коронавирусом.

С 12 мая в Украине позволят командные тренировки. Это разрешение было нужно украинским клубам для восстановления футбольного сезона.

Возвращение футбола в Украине запланировано на 30 мая.

"Минай" в Первой лиге занимает 4 строчку и претендует выйти в Премьер-лигу.

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