4 июля в Киеве состоялся первый в этом году турнир по стронгмену и Strong Games Rowing 2020. И на нем обновили несколько рекордов.

Карантин повлиял на всех, и спорт и стронгмен здесь не исключение. Чемпионат несколько раз переносился и, наконец, в июле, когда по плану уже должно было пройти пол сезона, состоялось первое соревнование.

Постоянный перенос соревнований повлиял на спортсменов, не всем удалось подготовиться хорошо именно к 4 июля. Кто-то имел пик раньше, кто-то еще не был готов на 100%. К примеру Павел Кочергин вообще не имел возможности тренироваться два месяца из-за закрытых залов. В категории 95 кг несколько ведущих атлетов в предыдущие годы вообще не приняли участие в соревнованиях, а Роман Грицеляк из Львова снялся после второго упражнения из-за неготовности физически соревноваться дальше (в первом упражнении он победил). Однако, несмотря на все проблемы, чемпионат состоялся и порадовал рядом рекордов и неожиданностей.

Главные медики

Несмотря на разрешение проводить соревнования, соблюдение правил Минздрава относительно дистанции, масок и дезинфекции никто не отменял. Поэтому при входе на площадку мерили температуру, давали маску, если у вас не было, и дезинфицировали руки. В один момент на входе даже образовалась очередь, потому что медики отказывались впускать людей без всех описанных процедур. Однако если бы медицинские работники не просили и не акцентировали на соблюдении правил, люди бы не всегда их придерживались.

3… 4… 5... рекордов

Организаторы запланировали установление трех рекордов, о которых будет ниже. Но кроме этого, был установлен рекорд Украины в гребле на концептах – 412 метров за 1 минуту.

Виталий Герасимов в категории 110 кг совершил 6 оборотов покрышки весом 360 кг за 20,84 секунды, улучшив предыдущий результат на 1,51 секунды.

Тяга 250 кг одной рукой

250 кг одной рукой потянул Владимир Моисей из Бердянска. Владимир еще до аварии, в которой потерял руку, занимался пауэрлифтингом. Однако сейчас вкладывает в свое занятие дополнительные смыслы, не только здоровый образ жизни, но и мотивация для людей с инвалидностью. Он своим примером показывает, что невозможного нет, главное вера в себя и желание.

Прогулка с 560 кг

Львовский стронгмен Юрий Огоновский в упражнении "Супер Йок" установил рекорд Украины, преодолев дистанцию 7 метров и 40 сантиметров. До этого официально зарегистрированным был рекорд Алексея Новикова, который в 2017 году прошел 20 метров за 14,88 секунды с весом 450 кг.

Предварительно Юрий планировал пройти 10 метров с весом 580 кг, но перед соревнованиями "сбросил" собственный вес (с 124,5 до 116,5) и соответственно уменьшил вес снаряда. Огоновский не доволен своим результатом. По его словам он сейчас "забрал свое", но будет в этом году отдельно устанавливать новый рекорд в Йоке и планирует организовать "зарубу" с прямым конкурентом, Новиковым.

Также Новиков пронес Йок на расстояние 11 метров весом 550 кг.

95 кг одной рукой

Еще один львовянин Роман Грицеляк установил новый рекорд Украины в упражнении "Дамбл". Со своим собственным весом 96 кг он поднял одной рукой 95 кг и обновил рекорд Украины на 1,5 кг. Предыдущим рекордсменом был ужгородец Алексей Мальцев. Также Роман сделал попытку поднять 100 кг, но, к сожалению, не удалось.

К этому упражнению и рекорду, в частности, он отдельно не готовился, и практически не тренировался перед чемпионатом, что тоже повлияло на результат. Роман продолжает восстанавливаться от травмы и уже дальше будет готовиться к новым рекордам.

Результаты Чемпионата Украины по стронгмену 2020

Наибольший интерес вызвала категория 110+ кг. Павел Кордияка подтвердил статус фаворита. Он опередил второе место на 12,5 очков, выиграл три упражнения из пяти, еще в одном разделил победу, и в одном стал вторым. Теперь Кордияка представит Украину на чемпионате мира, который состоится в Узбекистане.

Второе место получил Павел Кочергин из Черновцов, вырвав серебро на последних миллисекундах в последнем упражнении. Третье место у представителя Кривого Рога Богдана Ксенчука. Молодой атлет поразил всех уже в первом упражнении, когда пробежал с "Супер-Йоком" за 9,38 секунды. Ему не хватило 0,19 секунды до рекорда Украины.

Самым эмоциональным была победа Виталия Герасимова из Днепра в категории 110 кг. Он не только сумел вернуться после тяжелой травмы, навязал борьбу, а в итоге выиграл у фаворита категории Андрея Дмитриева в последнем упражнении. Итоговую победу, несмотря на равенство баллов, Виталий получил благодаря победе в трех упражнениях.

Категория 95 кг

Василий Олейников (с. Степное) – 66 баллов

Юрий Дувало (г. Стрый) – 61 балл

Александр Белоконь (г. Белая Церковь) – 49,5 балла ⠀

Категория 110 кг

Виталий Герасимов (г. Днепр) – 58 баллов

Андрей Дмитриев (г. Сумы) – 58 баллов

Андрей Кошубский (г. Киев) – 51 балл

Категория 110+

Павел Кордияка (г. Львов) – 58,5 балла

Александр Кочергин (г. Черновцы) – 46 баллов

Богдан Ксенчук (г. Кривой Рог) – 44 балла

Армлифтинг

Вторым по популярности и количеству зрителей стал еще один силовой вид спорта – армлифтинг. Больше всего наград на силу хвата выиграл киевский атлет Ярослав Бабич. Который тоже не готовился специально к этому соревнованию, но решил испытать себя. В своей категории в 125 кг он поднял 97,5 кг на бицепс, пробовал поднять 102,5 кг, чтобы побить рекорд Украины (101 кг), но не сложилось. Уже на осень он будет готовить рекордное поднятие.

Впечатления посетителей

"Слава Богу, что соревновательный сезон начат", – примерно так реагировалы многие атлеты и посетители. Очень хорошо, что помимо самого чемпионата по стронгмену, было организовано еще несколько площадок, где могли проявить себя атлеты других силовых видов спорта. Также Федерация стронгмена организовала онлайн-трансляцию турнира для тех, кто не мог физически присутствовать на соревнованиях. Качественная картинка и комментаторы – это хороший пример заботы о болельщиках.

"4 июля – это уже должен быть пик сезона, а мы только начинаем. Где-то даже потеряли навык организации таких событий, потому что очень долго не было соревнований. Мне очень понравилась концепция организации комплексного мероприятия. Ребята не разочаровали, учитывая, что не имели возможности полноценно тренироваться. Сегодняшние несколько рекордов очень вдохновляют. Очень хорошо, что есть такие спортсмены как Владимир Моисей. Они вдохновляют и показывают, что все может быть в твоих руках. Что касается сезона, то большинство мероприятий будут в Киеве, следующее проведем 11 июля. 26 сентября в Хусте планируем соревнования "Самый сильный человек Украины", – рассказал президент Федерации стронгмена Украины Сергей Конюшок.