Ровно шесть лет назад, 22 июня 2014 года, украинец Василий Ломаченко впервые стал чемпионом мира. Украинец завоевал титул WBO в полулегком весе.

Ломаченко стал чемпионом в 3-м бою

Путь Василия Ломаченко к титулу был относительно короткий, пишет 24 канал. Уже в третьем поединке на профессиональном ринге украинец стал чемпионом мира.

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Соперником Ломаченко в поединке за титул был Гэри Расселл. Оба бойца назывались самыми перспективными по версии журнала The Ring.

Поединок прошел на хороших скоростях с преимуществом Ломаченко. Расселл проигрывал противостояние джебов и подавляющую часть скоростных обменов ударами.

Ломаченко привычно делал акцент на двухэтажных комбинациях, постоянно проверяя соперника в области печени.

В 8-9 раундах Василий взял паузу, отдав инициативу Гэри, который выглядел в эти минуты лучше, благодаря эффектной многоударной работе сериями.

В 10-м раунде все снова стало на свои места. Счет судей – 114-114, 116-112, 116-112 в пользу Ломаченко.

Украинец повторил рекорд 39-летней давности, став вторым боксером в истории, который завоевал титул чемпиона мира в третьем бою на профессиональном ринге.

Ломаченко – Рассел видео боя