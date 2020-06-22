Первый титул Ломаченко: 6 лет назад украинец в блестящем стиле стал чемпионом мира – видео
Ровно шесть лет назад, 22 июня 2014 года, украинец Василий Ломаченко впервые стал чемпионом мира. Украинец завоевал титул WBO в полулегком весе.
Ломаченко стал чемпионом в 3-м бою
Путь Василия Ломаченко к титулу был относительно короткий, пишет 24 канал. Уже в третьем поединке на профессиональном ринге украинец стал чемпионом мира.
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Соперником Ломаченко в поединке за титул был Гэри Расселл. Оба бойца назывались самыми перспективными по версии журнала The Ring.
Поединок прошел на хороших скоростях с преимуществом Ломаченко. Расселл проигрывал противостояние джебов и подавляющую часть скоростных обменов ударами.
Ломаченко привычно делал акцент на двухэтажных комбинациях, постоянно проверяя соперника в области печени.
В 8-9 раундах Василий взял паузу, отдав инициативу Гэри, который выглядел в эти минуты лучше, благодаря эффектной многоударной работе сериями.
В 10-м раунде все снова стало на свои места. Счет судей – 114-114, 116-112, 116-112 в пользу Ломаченко.
Украинец повторил рекорд 39-летней давности, став вторым боксером в истории, который завоевал титул чемпиона мира в третьем бою на профессиональном ринге.
Ломаченко – Рассел видео боя