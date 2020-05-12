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Первый украинский олимпийский чемпион по фристайлу стал отцом: фото

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Александр Абраменко
Александр Абраменко / Радио Свобода

У олимпийского чемпиона Игр в Пхенчхане-2018, знаменитого украинского фристайлиста Александра Абраменко пополнение в семье.

Накануне жена спортсмена – российская фристайлистка Александра Орлова – родила ему первенца. Об этом сам спортсмен сообщил в Instagram.

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"Теперь нас трое. Спасибо, люблю вас!", – написал Абраменко.

Имя сына пока остается в тайне. Малыш появился на свет 11 мая в 22:20 весом 2 950 граммов и ростом 49 сантиметров.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Александр Абраменко
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