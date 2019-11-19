Первый чемпион Украины не приехал на матч чемпионата: фанаты выступили с резким заявлением

Симферопольская "Таврия" после аннексии Крыма перебралась в Берислав в Херсонской области. Команда, ставшая первым чемпионом Украины, сейчас выступает во Второй лиге. Однако на матч против краматорского "Авангарда-2" 19 ноября клуб так и не отправился.

Как говорится на сайте клуба, на игру команда не отправилась "из-за отсутствия финансов".

"Денег нет. На данный момент решается вопрос со спонсорством. Мы готовимся на "Николаев" (игра должна состояться на выезде 23 ноября, – прим. ред.). Возможно, со следующего круга мы уже будем готовиться для создания команды и шагать вперед для повышения в классе. Критический момент наступил именно сейчас", – заявил главный тренер команды Сергей Шевченко.

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Однако у болельщиков клуба другая версия.

Невежество, жлобство и приверженность к старым традициям управления приводят к неудаче и провалу. Сегодня двухлетние страдания первого чемпиона Украины имели логическое завершение в виде невыезда команды на игру в Краматорск. Впервые за 60-летнюю историю "Таврия-Симферополь" не выехала на официальный матч. Впервые! Даже во время аннексии Крыма клуб доиграл свои матчи, несмотря на все сложности,

– говорится в заявлении болельщиков.

Фанаты не согласны с тем, что клуб не выехал на выезд за отсутствия финансов. Они были готовы финансово поддержать этот выезд, но в клубе отказались. Причина – уже были отправлены официальные письма о том, что "Таврия" не прибудет на матч в Краматорск.

"Официальная причина – нехватка финансов. На самом деле, основной причиной является присутствие у руля клуба одиозной фигуры Владимира Коновалова и его окружения, а также полная пассивность в течение последних двух лет почетного президента клуба Сергея Куницына. Местные региональные феодалы, "крепкие хозяйственники" эпохи Януковича, которые не имеют никакого представления, как управлять профессиональным футбольным клубом, пытались стать частью футбольной элиты страны, взяв на себя судьбу третьего титулованного клуба страны. А еще пробуя манипулировать городом происхождения "Таврии", приписывая к нему приставку "Берислав". Быстро стало понятно, что финансовых возможностей у Коновалова нет. После довольно успешного сезона 2017-2018, команду покинули почти все ведущие игроки. Много раз главный тренер жаловался на невозможность усилиться. Спонсорская помощь, которую привлекли болельщики "Таврии" с помощью маркетинговой кампании в соцсетях, была отвергнута. Сотрудничать с Коноваловым ни один потенциальный инвестор не захотел. Полагаем, что основной целью нахождения Коновалова у руля "Таврии" является потенциальное участие в строительстве нового стадиона для "Таврии" в Бериславе на средства УЕФА", – убеждены болельщики.

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Что до средств от УЕФА, то ассоциация выделила один миллион долларов на строительство стадиона для команды из Крыма. Однако на данный момент этот проект не реализован.

Что известно о симферопольской "Таврии"

Симферопольская "Таврия" – один из самых титулованных клубов Украины. Один из трех, кто выигрывал чемпионат и Кубок Украины. Именно "Таврия" в 1992 году стала первым чемпионом Украины, обыграв в решающем матче киевское "Динамо". В 2010 году выиграла Кубок Украины.



После аннексии Крыма клуб перебрался в город Берислав в Херсонской области, где выступает на стадионе "Машиностроитель". Команда играет во Второй лиге.

Стоит отметить, что команда не выехала на первый матч в этом сезоне. За вторую неявку клуб снимают с соревнований и лишают профессионального статуса. Пока что команда идет на восьмом месте с 11 команды во Второй лиге.