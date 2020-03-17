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Первый клуб УПЛ пошел на карантин из-за коронавируса

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Полтавская "Ворскла" официально заявила о том, что в связи с пандемией коронавируса клуб пошел на карантин.

Как говорится в заявлении клуба, на период с 18 марта 2020 по 3 апреля 2020 спортивно-функциональная деятельность всех команд "Ворсклы" (основа, U-21 и U-19) остановлена ​​для возможности самоизоляции сотрудников в домашних условиях.

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О времени и дате возобновления рабочего процесса будет сообщено дополнительно.

  • Отметим, что сезон украинской Премьер-лиги, скорее всего будет приостановлен.
  • Премьер-лига досрочно закончит сезон, если временное прекращение затянется до 15 мая.
  • Журналист Игорь Бурбас информирует, что по рекомендациям УЕФА все чемпионаты должны завершиться до 30 июня.

Из-за коронавируса в Украине действует карантин: что известно

  • 11 марта Кабмин объявил, что с 12 марта вводится карантин на общенациональном уровне. Действовать он  будет до 3 апреля.
  • Во всех учебных заведениях Украины отменили обучение.
  • Запрещено проводить массовые мероприятия, в которых принимают участие более 200 человек. Это – культурные события, спортивные и развлекательные мероприятия.
  • Запрет не касается мероприятий государственной необходимости.
  • С 16 марта Украина запретила въезд для иностранцев. Запрет не касается тех иностранных граждан, у которых есть разрешение на временное или постоянное проживание в Украине.
  • С 17 марта Украина прекращает пассажирское авиасообщение. Остановлено железнодорожное сообщение с Польшей, а также Россией и Беларусью.
  • Консульские зарубежные учреждения, консульские отделы в международных пунктах пропуска и департамент консульской службы МИД временно прекратили ведение приема граждан и выдачу виз.

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Что надо знать о коронавирусе / Инфографика 24 канала
 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине ФК Ворскла УПЛ Новости Спорта Спорт Футбол
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