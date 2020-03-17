Первый клуб УПЛ пошел на карантин из-за коронавируса
Полтавская "Ворскла" официально заявила о том, что в связи с пандемией коронавируса клуб пошел на карантин.
Как говорится в заявлении клуба, на период с 18 марта 2020 по 3 апреля 2020 спортивно-функциональная деятельность всех команд "Ворсклы" (основа, U-21 и U-19) остановлена для возможности самоизоляции сотрудников в домашних условиях.
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О времени и дате возобновления рабочего процесса будет сообщено дополнительно.
- Отметим, что сезон украинской Премьер-лиги, скорее всего будет приостановлен.
- Премьер-лига досрочно закончит сезон, если временное прекращение затянется до 15 мая.
- Журналист Игорь Бурбас информирует, что по рекомендациям УЕФА все чемпионаты должны завершиться до 30 июня.
Из-за коронавируса в Украине действует карантин: что известно
- 11 марта Кабмин объявил, что с 12 марта вводится карантин на общенациональном уровне. Действовать он будет до 3 апреля.
- Во всех учебных заведениях Украины отменили обучение.
- Запрещено проводить массовые мероприятия, в которых принимают участие более 200 человек. Это – культурные события, спортивные и развлекательные мероприятия.
- Запрет не касается мероприятий государственной необходимости.
- С 16 марта Украина запретила въезд для иностранцев. Запрет не касается тех иностранных граждан, у которых есть разрешение на временное или постоянное проживание в Украине.
- С 17 марта Украина прекращает пассажирское авиасообщение. Остановлено железнодорожное сообщение с Польшей, а также Россией и Беларусью.
- Консульские зарубежные учреждения, консульские отделы в международных пунктах пропуска и департамент консульской службы МИД временно прекратили ведение приема граждан и выдачу виз.
Что надо знать о коронавирусе / Инфографика 24 канала
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