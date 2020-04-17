Первый клуб в Украине сократил зарплаты футболистам

В Украине первый футбольный клуб решил сократить зарплаты игрокам из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Зарплаты футболистов урезал ПФК "Львов".

Журналист телеканалов "Футбол 1, 2, 3" Игорь Бурбас сообщил в твиттере, что ПФК "Львов" стал первым клубом Премьер-лиги, который принял такое решение.

Футболистам львовской команды сократили зарплату на половину.

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"Львов стал первым клубом украинской элиты, который пошел на сокращение зарплат. Игрокам объявили, что во время карантина будут платить только половину зарплаты.

Тем ничего не оставалось как согласиться. Другие в УПЛ не садились с футболистами за стол переговоров. Пока", – написал Бурбас.

В клубе это решение не комментируют.

Сокращение зарплат – распространенная практика в европейских клубах. В частности, на понижение зарплаты согласились игроки "Барселоны", "Баварии", "Боруссии" Дортмунд и других клубов.

Также уменьшение зарплат поддерживает Международная футбольная федерация (ФИФА).

По информации все того же Бурбаса, украинские клубы получили разрешение от ФИФА на изменение зарплаты футболистов во время пандемии коронавируса.

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