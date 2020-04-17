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Первый клуб в Украине сократил зарплаты футболистам

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Первый клуб в Украине сократил зарплаты футболистам / facebook.com/fclviv2006

В Украине первый футбольный клуб решил сократить зарплаты игрокам из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Зарплаты футболистов урезал ПФК "Львов".

Журналист телеканалов "Футбол 1, 2, 3" Игорь Бурбас сообщил в твиттере, что ПФК "Львов" стал первым клубом Премьер-лиги, который принял такое решение.

Футболистам львовской команды сократили зарплату на половину.

Кстати Украинский клуб проиграл в CAS дело о договорных матчах

"Львов стал первым клубом украинской элиты, который пошел на сокращение зарплат. Игрокам объявили, что во время карантина будут платить только половину зарплаты.

Тем ничего не оставалось как согласиться. Другие в УПЛ не садились с футболистами за стол переговоров. Пока", – написал Бурбас.

В клубе это решение не комментируют.

Сокращение зарплат – распространенная практика в европейских клубах. В частности, на понижение зарплаты согласились игроки "Барселоны", "Баварии", "Боруссии" Дортмунд и других клубов.

Также уменьшение зарплат поддерживает Международная футбольная федерация (ФИФА).

По информации все того же Бурбаса, украинские клубы получили разрешение от ФИФА на изменение зарплаты футболистов во время пандемии коронавируса.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол УПЛ ФК Львов
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