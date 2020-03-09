Первый перформанс на матче Украины: гимн Пономарева и старый "Олимпийский" – ретровидео

Первый перформанс на матче сборной Украины по футболу состоялся 10 ноября 2001 года. Тогда в Киеве сборная Украины принимала Германию, с которой в 2020 году сыграет в Лиге наций.

Тогда еще нереставрированный НСК "Олимпийский" посетили 80 тысяч человек. А гимн Украины исполнил Александр Пономарев.

После этого гимн в исполнении Понамарев стал обязательным атрибутом на матчах Украины, пока гимн в Харькове не исполнил Михаил Хома.

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Весь стадион 10 ноября 2001 года был в сине-желтых цветах. Гимн пел весь "Олимпийский".

Игра завершилась ничьей 1:1. В составе сборной Украины голом отметился Геннадий Зубов, а у Германии – Михаэль Баллак.

В целом пути Украины и Германии пересекались 6 раз. Команды сыграли 5 официальных матчей и один товарищеский.

Дважды Германия побеждала со счетами 2:0 и однажды разгромила украинцев – 4:1. Еще два матча завершались ничьими 1:1 и 3:3.

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