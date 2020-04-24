Первый после Бога: лучшие голы Марко Девича – видео

Легендарный нападающий харьковского "Металлиста" Марко Девич решил повесить бутсы на гвоздь. Экс-игрок сборной Украины решил не продолжать профессиональную карьеру футболиста.

Славу Девич получил именно в "Металлисте", за который провел аж 222 поединка, сообщает 24 канал.

Болельщики харьковчан настолько любили Девича, что называли его первым после Бога.

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Девич отблагодарил болельщиков "Металлиста" голами. В активе Марко 98 мячей за харьковский клуб.

Серб с украинским паспортом забивал в ворота "Шахтера", "Динамо" и заклятого врага "Металлиста" – "Днепра".

Также 36-летний Девич провел немало матчей за сборную Украины. В его активе 7 голов.

Смотрите видео лучших голов Девича

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