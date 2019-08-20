PES 2020 стала официальной игрой Евро-2020

Японский разработчик игр Konami договорился с УЕФА о сотрудничестве. Их игра eFootball PES 2020 станет официальной для Чемпионата Европы 2020.

Таким образом в eFootball PES 2020 будет создан дополнительный патч, который будет содержать все европейские сборные, а также футболистов, формы и другие вещи.

Японский издатель подтвердил, что владельцы PES 2020 получат турнир Евро-2020 как бесплатный контент для загрузки во втором квартале 2020 года. Приложение к Евро-2020 будет доступно на всех платформах.

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Также у турнира будет онлайн-квалификационный этап, и 16 лучших команд будут отобраны в офлайн-соревнование, которое состоится в Лондоне между полуфиналами и финалом Евро-2020 (полуфиналы состоятся 7 и 8 июля, а финал – 12 июля 2020 года).

Стоит добавить, что PES 2020 имеет партнерские соглашения с такими европейскими клубами как "Бавария", Барселона", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус", а также с чемпионатом Италии.