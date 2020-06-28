Песни с фанами, алкоголь и фейерверки: как Реброва с "Ференцварошем" награждали – видео
"Ференцварош" второй раз подряд стал чемпионом Венгрии. Будапештскому клубу удалось завоевать два титула под руководством украинского тренера Сергея Реброва.
Празднование "Ференцвароша"
В 33 туре чемпионата Венгрии "фради" одолели "Мезекевешд-Жори" (1:0), после чего были награждены золотыми медалями. Об этом сообщает 24 канал.
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Если в других лигах чемпионов награждали скромно и без фанатов, то в Венгрии праздник футбола просто-таки бурлил.
Украинские Игорь Харатин и Александр Зубков вместе с партнерами по команде после награждения пошли праздновать с болельщиками.
В Венгрии разрешено посещать матчи ограниченному количеству зрителей.
Празднование продолжилось в подтрибунном помещении, где команда Реброва устроила вечеринку с алкоголем.
Также чемпионство "Ференцвароша" отпраздновали прекрасными фейерверками.