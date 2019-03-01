Петряк: В Венгрии о чемпионате Украины ничего не знают, он никому неинтересен

Украинский футболист Иван Петряк, который за рубежом играет за клуб "Ференцварош", сравнил украинский и венгерский чемпионаты.

Бывший футболист "Шахтёра" заявил, что в Венгрии не знают про украинский чемпионат.

Читайте также: Ребров сравнил УПЛ с венгерской лигой: Здесь я спокойно работаю, не чувствую давления

"В Венгрии хорошие ребята. Понятно, что в Украине не знают о венгерском чемпионате. Здесь знают только команду "Шахтёр", потому что смотрят Лигу чемпионов, в прошлом году "Шахтёр" хорошо выступил. У нас есть несколько португальцев в команде, которые следят за Фонсека, бразильцами. А чемпионат Украины здесь никому неинтересен. Так же, как в Украине думают, что здесь клоуны", – сказал Петряк.

Также, по мнению бывшего футболиста "Зари", сейчас в "Ференцварош" хорошая команда. Он уверен, что она была бы в верхней шестерке УПЛ и боролась за Лигу чемпионов.

Кроме того, Петряк подчеркнул больший интерес болельщиков.

"У болельщиков гораздо больший интерес. На домашней игре минимум 15 тыс. болельщиков. На выезде зависит от стадиона. Есть, например, стадион на 9 тыс. и приходят 7 тыс. кажется, немного, но все равно приятно. Стадион маленький, а людей нормально", – рассказал Иван.

Отметим, что за "Ференцварош" выступает также украинец Игорь Харатин, а тренирует клуб Сергей Ребров. Команда украинский лидирует в чемпионате Венгрии.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram