Петух на поле прервал матч чемпионата Нидерландов: видео

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Петух на поле прервал матч чемпионата Нидерландов: видео

В матче чемпионата Нидерландов между "Хераклесом" и "Херенвеном" арбитру пришлось остановить игру. Виной всему стал петух, который неожиданно оказался на поле.

Петух выбежал на поле еще в начале встречи. Он не давался в руки игрокам команды. И убегал от них по полю. Пока его не поймал один из работников клуба и не вынес за пределы стадиона.

Было с кого брать пример: Пушистый кот помешал команде забить гол в конце матча

Таким образом свой протест выразили фанаты "Хераклеса", которым не нравится новое название их стадиона "Эрве Асито". Также они забросали поле яйцами в знак протеста.

Смотрите видео, как петух выбежал на поле во время футбольного матча

Сам матч закончился победой гостей 0:4.

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Теги: Спорт Футбол Мир животных Курьезные новости
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