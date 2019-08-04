Петух на поле прервал матч чемпионата Нидерландов: видео
В матче чемпионата Нидерландов между "Хераклесом" и "Херенвеном" арбитру пришлось остановить игру. Виной всему стал петух, который неожиданно оказался на поле.
Петух выбежал на поле еще в начале встречи. Он не давался в руки игрокам команды. И убегал от них по полю. Пока его не поймал один из работников клуба и не вынес за пределы стадиона.
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Таким образом свой протест выразили фанаты "Хераклеса", которым не нравится новое название их стадиона "Эрве Асито". Также они забросали поле яйцами в знак протеста.
Смотрите видео, как петух выбежал на поле во время футбольного матча
Сам матч закончился победой гостей 0:4.
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