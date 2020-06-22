ПФК "Львов" официально остался без главного тренера. Егише Меликян покинул тренерский мостик львовян после очередного поражения команды в чемпионате Украины.

В воскресенье, 21-го июня, ПФК "Львов" сообщил, что Егише Меликян покинул пост главного тренера клуба.

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Контракт истек

Как сообщают львовяне, между клубом и армянским специалистом истек срок соглашения.

ПФК "Львов" решил, что не будет продлевать его.

Вместе с Меликяном по той же причине покинул расположение львовского клуба и тренерский штаб, который работал с ним.

Меликян не проработал и года

Егише Меликян возглавил "сине-золотых львов" в октябре 2019 года.

Под его руководством команда провела 15 матчей в чемпионате Украины. Львовяне получили 3 победы, 5 ничьих и 7 раз проиграли.

Нового тренера ПФК "Львов" представит 22 июня в 16:00.