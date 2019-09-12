Пицца, паста и борщ: что едят игроки сборной Украины, чтобы всегда быть в форме

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За последние несколько лет сборная Украины существенно обновилась. Бывший капитан Андрей Шевченко вновь вернулся в команду в качестве тренера. Игроки поют и даже танцуют. Ну, а за рационом футболистов уже три года следит специальный человек.

Любомир Тошич – шеф-повар, который тщательно следит за всем, что попадает на тарелки ребят.

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Правило 1: Не употреблять свинину

С появлением Тошича в команде из рациона футболистов категорически убрали свинину. Этот вид красного мяса на самом деле не является запрещенным для спортсменов. В частности для тех, кто занимается тяжелой атлетикой или бодибилдингом, свинина может существенно помочь в наборе мышечной массы. Однако футболистам, у которых преобладают кардионагрузки, от ее употребления действительно стоит воздержаться.


Из рациона футболистов категорически убрали свинину

Правило 2: Никаких трансжиров

Еще одно табу для игроков сборной Украины – это трансжиры. Хотя даже не так. Трансжиры должны стать табу для любого, кто хочет здоровой и качественной жизни. Здесь вся штука, как всегда в деньгах. Если коротко, стремясь заменить дорогое сливочное масло, производители создали его дешевый аналог, превращая жидкий растительный жир в твердый. Последний в результате этих махинаций и приобретает все вредные черты трансжиров.

Употребление трансжиров может вызвать:

• атеросклероз;
• болезнь Альцгеймера;
• опухоли;
• цирроз печени
• заболевания легких.

Картофель фри, чипсы, слоеное тесто, пончики, жареные пирожки, кексы, сдобная выпечка, печенье с кремовой начинкой и многие виды конфет – все это источники трансжиров. Поэтому, игроки сборной Украины пытаются этого избегать.

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Правило 3: Всему свое место

В общем, кроме выше обозначенных продуктов, футболистам можно есть практически все. Даже пиццу, но ее появление в рационе должна иметь свое место. Дело в том, что меню игроков зависит от их графика и величины физических нагрузок.

В день игры футболисты едят не позднее чем за 5 – 6 часов до ее начала. Пища при этом должна быть легко усваиваемой. В таком случае продукты готовятся на пару или в духовке. Тошич делает акцент на белках: мясе, рыбе или птице. Также можно есть углеводы, которые легко усваиваются. Например, паста. Главным ее фанатом в лагере команды является Александр Зинченко. Защитник "Манчестер Сити" настолько любит карбонару, что готов есть ее буквально каждый день.


Александр Зинченко обожает Карбонару

А вот после матча игрокам нужно быстро восстановить энергию и силы. Здесь пригодятся не только фрукты, но и упомянутая пицца.

Правило 4: Самое важное – завтрак

Относительно периода тренировок, то уже вовсю используются углеводы, которые являются главной составляющей меню в течение дня. Тошич убежден, что самый важный в рационе завтрак. Зато обед должен быть легким, ведь через некоторое время вторая тренировка. И проводить ее лучше когда желудок уже успеет переварить обед.

Все блюда Тошич готовит с помощниками, ведь ему нужно накормить около 30 голодных мужчин, включая представителей тренерского штаба. Андрея Шевченко после 10 лет пребывания в Италии, конечно, трудно удивить изысканной кухней, впрочем Тошич знает некоторые секреты рациона главного тренера.


Любомир Тошич и его команда

Что любят футболисты сборной

Тренер Андрей Шевченко. Любимое блюдо Шевченко – ризотто с белыми грибами. Для приготовления ризотто чаще всего используется рис арборио, который является не просто отличным источником углеводов. Арборио богат витаминами В1, В5 и В9, а кроме того он содержит легкоусвояемый крахмал и полезные для организма человека аминокислоты. Так мы теперь знаем, одну из причин отличного вида наставника национальной сборной Украины.

Тренер Андрій Шевченко
Тренер Андрей Шевченко

Форвард Евгений Селезнев. А вот удовлетворить аппетит, например, нападающего Евгения Селезнева достаточно просто. Нападающий очень любит есть обычный творог. Источник качественного белка и при этом не слишком калорийный – эта обычная еда действительно не лишняя ни в меню профессионального спортсмена, ни в рационе того, кто просто следит за своим здоровьем.


Форвард Евгений Селезнев любит творог

Кроме продуктов, насыщенных белками и углеводами, в меню игроков Тошич вносит и традиционные блюда, привычные для каждого украинца. В том числе и красный борщ. Возможно, именно поэтому без проблем адаптировался в команде бразилец Марлос, который после переезда в Украину очень полюбил одно из главных наших национальных блюд.

Научить футболистов показывать красивую игру не так уж и просто. Однако, видимо, отнюдь не легче задача заставить их соблюдать спортивную диету. Однако Любомиру Тошичу, похоже, с успехом это удается. Ведь как любит говорить сам хорватский шеф-повар: "Тарелки пустые, а ворота соперников полные".

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Новости Украины Сборная Украины по футболу Андрей Шевченко Александр Зинченко Звезды на тарелке
Источник: 24 канал
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