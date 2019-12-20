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Пидгрушная финишировала 9-й в спринте, Экхофф одержала победу

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Елена Пидгрушная / uain.press

Во французском Анси завершилась женская спринтерская гонка. Победу удалось одержать представительнице Норвегии Тириль Экхофф.

Тириль, которая стартовала под 30-м номером, на двух огневых рубежах допустила только один промах. Отличная скорость позволила Экхофф продемонстрировать лучшее время и выиграть гонку.

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Более 6 секунд норвежке проиграла представительница Франции Жюстин Бреза. Француженка чисто отстрелялась, но была худше ходом – вторая ступенька.

Третье место заняла чешка Маркета Давидова. Она, как и Бреза, идеально отработала на двух огневых рубежах. Маркета проиграла Жюстин 14 секунд.

Как выступили украинки

Лучше всего из украинок спринт преодолела Елена Пидгрушная. Тернопольчанка чисто отстрелялась на двух огневых рубежах и проиграла Экхофф 47 секунд – 9-я строчка.

В хорошем темпе спринт преодолевали Дарья Блашко и Юлия Джима. Однако роковым для украинок стал второй огневой рубеж. Блашко не закрыла одну мишень и финишировала 30-й. Зато Джима после стойки вынуждена была уйти на два штрафных круга и финишировала 38-й.

Вита Семеренко, стартовавшая первой из украинок, не закрыла две мишени на стойке и заняла 50-е место. Валентина Семеренко настреляла три промаха – 55-я позиция.

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Дарья Блашко Юлия Джыма Елена Пидгрушна Валентина Семеренко Вита Семеренко Новости биатлона
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