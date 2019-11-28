Пидгрушная финишировала шестой в спринте на Кубке IBU

В норвежском Шушене завершилась спринтерская гонка первого в сезоне Кубка IBU. Лучше всех из украинок выступила Елена Пидгрушная, которая финишировала шестой.

Победу в спринте одержала представительница Норвегии Каролин Эрдаль. Второй финишировала американка Келси Джоан Дикинсон, а третьей немка Марен Хаммершмидт.

Читайте также: Украинские биатлонисты не смогли попасть на подиум спринтерской гонки Кубка IBU

Из украинок лучше всех выступила Пидгрушная, которая допустила 4 промаха и финишировала шестой. Отставание от Эрдаль составило 44 секунды.

Спринт, женщины

1. Каролин Эрдаль (1+2) 26:21,4

2. Келси Джоан Дикинсон (0+2) +6,6

3. Марен Хаммершмидт (2+2) +7,6

...

6. Елена Пидгрушная (2+2) +44,2

12. Екатерина Бех (1+2) +1:09,9

22. Анна Кривонос (2+2) +1:51,9

44. Ольга Абрамова (3+3) +2:41,1

47. Юлия Журавок (3+3) +2:53,3

48. Валерия Дмитренко (2+4) +3:03,2

Уже в субботу, 30 ноября, в шведском Эстерсунде стартует Кубок мира по биатлону. Первой гонкой будет одиночная смешанная эстафета.