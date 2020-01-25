Пидгрушная героически завоевала сборной Украины 10-е место в эстафете, легкая победа Франции

Классической смешанной эстафетой завершился третий соревновательный день 6-го этапа Кубка мира по биатлону в Поклюке. Уверенную победу одержала сборная Франции. Украинская сборная финишировала 10-й.

Результаты гонки

1. Франция

2. Норвегия

3. Германия

4. Россия

5. Швеция

...

10. Украина

К теме: Украина – 5-я в одиночной смешанной эстафете, победа Франции

Ход гонки

В классической смешанной эстафете первые два этапа бегут мужчины, а два следующих – женщины.

Первый этап лучше всего преодолели сборные Франции и Германии. За ними следовали представители Норвегии и Словении.

После первой стрельбы на втором этапе Норвегия, Франция и Германия оторвались от преследователей уже на 20 секунд.

Йоханнес Бе с космической скоростью отработал на "стике". После экватора гонки он сохранил лидерство для Норвегии. 16 секунд Норвегии проигрывала Франция, а отставание Германии уже составляло 35 секунд.

Сюнневе Сулемдал в стиле Бе отстрелялась на первой "лежке" третьего этапа. Француженка Бреза после стрельбы проигрывала норвежке 24 секунды, но догнала Сюнневе.

На "стойке" Бреза отработала лучше и первой передала эстафету. Отставание Суледмал составляло 38 секунд. Третьей перед последним этапом была Германия.

Жулия Симон, имея комфортное преимущество, уверенно преодолела последний этап и завоевала для Франции победу.

Битву за вторую строчку выиграла норвежка Ингрид Ланнмарк Таннреволд. Бронзовую награду Германии принесла Ванесса Гинц.

Как гонку преодолевала сборная Украины

Эстафету в сборной Украины начинал Артем Тищенко. Он удачно отработал на первой стрельбе и держался в группе лидеров.

Ухудшил свою позицию Тищенко после "стойки", где использовал один запасной патрон. Также Артем существенно проиграл конкурентам в скорости.

Артем Прима получил эстафету 19-м с отставанием в 1 минуту 45 секунд. На первой "лежке" Артем использовал аж 3 запасных патрона, поэтому отставание от группы лидеров уже составляло более 2 минут.

Еще один запасной патрон Прима использовал на втором огневом рубеже. Артем передал эстафету Юлии Джиме 14-м с почти тремя минутами отставания.

После первого огневого рубежа отставание от лидеров только увеличилось. Джима использовала 3 запасных патрона и проигрывала лидеру гонки более 3 минут.

Это важно: Пидгрушная заявила о проблемах с сердцем

Один запасной патрон Джима использовала на "стойке" и передала эстафету Елене Пидгрушной 12-й.

Пидгрушная, участие которого в гонке было под вопросом из-за проблем со здоровьем, удачно отработала на двух огневых рубежах.

Пидгрушная быстро закрыла все мишени без дополнительных патронов и завоевала для сборной Украины 10-ю строчку.