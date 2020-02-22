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Пидгрушная о бронзе на ЧМ: С таким диагнозом, как у меня, чемпионками не становятся

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Елена Пидгрушная / biathlon.com.ua

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная не верила, что выйдет на высокий уровень подготовки после проблем с сердцем.

Спорт24 писал, что 22 февраля на чемпионате мира в Антхольце вместе с командой Пидгрушная взяла бронзу в эстафете, блестяще проведя последний этап.

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– Сейчас уже можете сказать, что вернулись после летней паузы?
– Вернулась я в начале сезона, вопрос – на какой уровень. Результаты были неплохими, проблемы с сердцем на тренировках не вылезают, сил и здоровья хватало. Иначе не смогла бы выиграть бронзу.

– Вам действительно сделали три операции?
– Такое было, да, в 2017 году. Под общим наркозом. Как раз после него начались проблемы с сердцем.

– Сказывались нервы в команде от отсутствия медалей?
– Не очень. Понимали, что самый большой наш шанс в эстафете. Я специально пропустила две гонки ради этой, и ставка сработала.

– Когда возвращались, верили, что будете лидером команды?
– О чем вы? И не верила, и не думала. С таким диагнозом, как у меня, чемпионками не становятся. Но пришла зима, я побежала, услышала призывы болельщиков и поняла – не все так страшно, сердце выдержит, если давать ему дозированные объемы. К тому же, окончательно разобралась с диагнозом. Правда, из-за неполноценной летней подготовки перед важными гонками отсутствовала уверенность, был мандраж. Надеюсь, теперь не будет.

Стоит отметить, что украинки второй год подряд стали бронзовыми призерами чемпионата мира. В 2019 наши биатлонистки финишировали третьими в шведском Эстерсунде.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Чемпионат мира по биатлону Елена Пидгрушна Новости биатлона Спорт
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