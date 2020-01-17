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Пидгрушная покидает сборную Украины после провальной эстафеты в Рупольдинге

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Елена Пидгрушная / EPA

Капитан сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная покидает лагерь женской сборной после эстафеты в Рупольдинге. Об этом Пидгрушная рассказала после гонки.

Перед последней стрельбой сборная Украины сохраняла шансы на медали эстафеты в Рупольдинге. Однако Пидгрушная закрыла все мишени, использовав 3 дополнительных патрона, что отбросило команду на 6-ю строчку.

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Сегодня чрезвычайно трудно бежалось, даже не могла держаться с лидерами. Сейчас сложно сказать, почему так произошло. Самочувствие было таким же, как и во время спринта в Оберхофе. Хочу извиниться перед девушками, что не смогла удержать позицию, которую они мне передали. Сегодня я была не я. Решила пропустить завтрашнюю гонку преследования. Надо сделать паузу,
– цитирует Пидгрушную UA:БИАТЛОН.

Пидгрушная заявила, что сегодня отправляется в Поклюку (Словения), где будет акклиматизироваться и готовиться к шестому этапу Кубка мира.

"Потом уже поедем с командой в Ливиньо (Италия) на тренировочный сбор перед чемпионатом мира", – добавила биатлонистка.

  • Пидгрушная стала второй по скорости на последнем круге эстафеты. Лучшей по скорости на последнем круге была немка Дениз Херманн.
  • Суммарно за три круга Пидгрушная продемонстрировала 8-й ход на своем этапе.
  • Пидгрушная пропустит индивидуальную гонку в Рупольдинге, где проходит 5 этап Кубка мира.
  • 6 этап Кубка мира продлится в Поклюке (Словения) с 23 по 26 января. Женская индивидуальная гонка состоится 24 января.
  • Глава федерации биатлона Украины Владимир Брынзак анонсировал изменения в женской команде.
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Елена Пидгрушна Новости биатлона
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