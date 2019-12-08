Пидгрушная возвращается в сборную Украины на гонку в Хохфильцене

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Елена Пидгрушная / uain.press

Биатлонистка Елена Пидгрушная возвращается в состав сборной Украины на второй этап Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Об этом заявил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.

Пидгрушная до этого выступала на Кубке IBU, где сумела добыть серебро в спринтерской гонке. На Кубок IBU из украинок поедет Надежда Белкина и, возможно, Анастасия Меркушина.

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Елена Пидгрушная приедет с гор, соответственно, Надя Белкина поедет на Кубок IBU. А с учетом программы второго этапа Кубка мира, возможно, отправим в Риднау еще кого-то, может, даже Меркушину. Дело в том, что в Риднау есть суперспринт, а эта гонка очень подходит Насте. Если же потребуется ее участие, скажем, в эстафете, то приехать в Хохфильцен не будет проблемой – там всего два часа езды,
– цитирует Брынзака biathlon.com.ua.

Из-за проблем со здоровьем 32-летняя Пидгрушная в последнем сезоне выпала из состава женской команды. Впрочем, по словам Елены, она готова к новому сезону.

Второй этап Кубка мира по биатлону начнется в австрийском Хохфильцене 13 декабря и продлится до 16-го.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Елена Пидгрушна Новости Спорта Спорт Новости биатлона
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