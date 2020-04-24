Пидручный – о квартире от государства: Все морозятся, разве что Олимпиаду выиграть – тогда будет

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный рассказал о ситуации с получением квартиры от государства.

Местные власти Тернополя не хотят идти на контакт с чемпионом мира по биатлону Дмитрием Пидручным в вопросе получения квартиры от государства. Слова биатлониста цитирует Tribuna.com.

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Ничего не изменилось. Местные власти не хотят идти на контакт в этом вопросе. Год назад президент менялся, Верховная Рада – никому не было до этого дела. Сейчас тоже проблема в стране – и кто же начнет по этому вопросу что-то поднимать? "Понимаешь, у нас коронавирус в стране", – и так пока нет никакого прогресса, только все на словах.

Уже стал чемпионом мира, а все просто морозятся. Разве что Олимпиаду выигрывать – тогда уж точно. Пока только слова и обещания. Местная власть начнет рассказывать: "Ты понимаешь, ты не совсем тернопольский", – и всякую такую хрень,

– сказал Пидручный.

10 марта 2019 года в шведском Эстерсунде была переписана история украинского и мирового биатлона. Дмитрий Пидручный стал первым украинским чемпионом мира. Дмитрий выиграл гонку преследования.

Что достиг Пидручный после чемпионата мира?

Дмитрий стал не только лидером украинской сборной, но и примером для подражания для молодых биатлонистов. Пидручный доказал, что в биатлоне нет ничего невозможного.

В новом сезоне Дмитрий трижды поднимался на подиум. На чемпионате Европы в Беларуси украинец завоевал бронзу в спринте и золото в смешанной эстафете.

7-го марта Пидручный вместе с партнерами по сборной Украины во второй раз вписал свою фамилию в историю и доказал, что чудеса все-таки имеют место в биатлоне.

Сборная Украины завоевала серебряную медаль на Кубке мира в чешском Нове-Место. Для мужской сборной Украины это первая медаль за 9 лет.

До этого "сине-желтые" получили награду в эстафете 11 марта 2011 года. В российском Ханты-Мансийске "сине-желтые" выиграли бронзовую медаль.

В целом мужская сборная Украины по биатлону только четыре раза оказывался на подиуме Кубков мира.

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