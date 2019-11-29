Пидручный неожиданно пропустит первую гонку Кубка мира
Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный пропустит дебютную гонку первого в сезоне Кубка мира. Подручный не примет участия в смешанной эстафете, которая состоится 30 ноября в Эстерсунде.
Об этом сообщил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак. В гонке Пидручного заменит Тарас Лесюк, сообщает biathlon.com.ua.
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Такое решение было принято в связи с обострением у Пидручного болей в спине.
Вопрос его участия в других гонках будет решаться непосредственно перед стартами.
Кроме Лесюка, в смешанной эстафете примет участие Вита Семеренко, Дарья Блашка и Артем Прима.
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