Пидручный неожиданно пропустит первую гонку Кубка мира

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный пропустит дебютную гонку первого в сезоне Кубка мира. Подручный не примет участия в смешанной эстафете, которая состоится 30 ноября в Эстерсунде.

Об этом сообщил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак. В гонке Пидручного заменит Тарас Лесюк, сообщает biathlon.com.ua.

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Такое решение было принято в связи с обострением у Пидручного болей в спине.

Вопрос его участия в других гонках будет решаться непосредственно перед стартами.

Кроме Лесюка, в смешанной эстафете примет участие Вита Семеренко, Дарья Блашка и Артем Прима.

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