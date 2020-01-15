Пидручный, Прима и Семенов побегут спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге

В четверг, 16 января, в немецком Рупольдинге пятый этап Кубка мира по биатлону продолжится мужской спринтерской гонкой.

Украинцев в этой гонке будут представлять сразу пять спортсменов.

Читайте также: Чемпионат мира по биатлону-2020: поборется ли сборная Украины за награды

Стартовый состав украинцев на спринт в Рупольдинге:

6. Дмитрий Пидручный

25. Артем Прима

39. Антон Дудченко

65. Сергей Семенов

103. Богдан Цымбал

Спорт24 писал, что 15 января в Рупольдинге стартовал 5 этап Кубка мира по биатлону. Женскую спринтерскую гонку выиграла норвежка Тирил Экгофф.

Украинские биатлонистки не смогли побороться за высокие места. Лучше всех спринт провела Юлия Джима, которая до второй стрельбе претендовала на попадание в топ-10. К сожалению, Джима не закрыла одну мишень и штрафной круг отбросил ее на 29-ю позицию.