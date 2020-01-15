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Пидручный, Прима и Семенов побегут спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге

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Дмитрий Пидручный

В четверг, 16 января, в немецком Рупольдинге пятый этап Кубка мира по биатлону продолжится мужской спринтерской гонкой.

Украинцев в этой гонке будут представлять сразу пять спортсменов.

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Стартовый состав украинцев на спринт в Рупольдинге:

6. Дмитрий Пидручный
25. Артем Прима
39. Антон Дудченко
65. Сергей Семенов
103. Богдан Цымбал

Спорт24 писал, что 15 января в Рупольдинге стартовал 5 этап Кубка мира по биатлону. Женскую спринтерскую гонку выиграла норвежка Тирил Экгофф.

Украинские биатлонистки не смогли побороться за высокие места. Лучше всех спринт провела Юлия Джима, которая до второй стрельбе претендовала на попадание в топ-10. К сожалению, Джима не закрыла одну мишень и штрафной круг отбросил ее на 29-ю позицию.

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Теги: Спорт Новости биатлона Артем Прима Дмитрий Пидручный Сергей Семенов
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