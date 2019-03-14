Пидручный прокомментировал свою феноменальную стрельбу на чемпионате мира по биатлону

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Дмитрий Пидручный
Дмитрий Пидручный / Фото из открытых источников

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный прокомментировал результаты сингл-микста, в котором наша команда финишировала 5-й.

По его словам, он сделал ставку на чистую стрельбу. Слова подручного цитирует UA: Перший.

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"Все ли удалось? Если бы все удалось, то было бы не пятое место. Вообще собой я доволен, результат тоже неплохой: пятое место на чемпионате мира довольно хороший, даже сказал бы отличный результат. Конечно, хотелось бы медали, и все шансы были у нас, чтобы сделать это. Но соперники были очень сильны, это чемпионат мира, все выставили сверхмощные составы. Бороться по трассе было трудно, что в первой части гонки, что во второй. Лидеры очень сильно бежали, практически на зубах за ними держался", – рассказал Пидручный.

Настраивался на стрельбу, сегодня первый раз в карьере четыре нуля. Рад, что стрельба удалась четко и по скорости довольно неплохо.

К слову, 16 марта на чемпионате мира пройдут женская (14:15 по киевскому времени) и мужская эстафеты (17:30).

Ранее Спорт 24 писал, что Дмитрий Пидручный выиграл золото чемпионата мира. Украинскому биатлонисту не было равных в гонке преследования, которая завершилась в шведском Эстерсунде.

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Теги: Новости Спорта Спорт Дмитрий Пидручный Новости биатлона
Источник: 24 Канал
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