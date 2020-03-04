Пидручный рассказал, какие меры принимаются в сборной Украины из-за коронавируса

Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный перед стартом 7 этапа Кубка мира в Нове-Место (Чехия) рассказал, какие меры принимаются в команде из-за коронавируса.

Так как в Чехии уже зафиксировано 5 случаев заражения коронавирусом, организаторы гонки приняли решение, что этап пройдет без болельщиков.

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Пидручный в комментарии "Общественное Биатлон" рассказал, что он разочарован, что этап пройдет без зрителей.

По словам Дмитрия, в Чехии сборная Украины всегда получала поддержку от родных болельщиков.

"Это не очень хорошо, новость не осчастливила. В Чехию много наших болельщиков приезжает. Очень сильно ощущается их атмосфера. В этом плане – это один из лучших этапов Кубка мира. Очень классно, когда много людей приходят поддержать нас на трассе. Не приходилось никогда выступать без зрителей вообще, но и здесь, я думаю, кто-то и прорвется на трассу. Где-то да и будут подгонять, просто не в таком количестве, как могло бы быть", – сказал Пидручный.

Помимо того, что этап пройдет без зрителей, в Нове-Место отменены все пресс-конференции, журналистам нельзя подходить к спортсменам ближе, чем на расстояние 1,5 метра, команды будут отделены от других групп людей, а также обязательна санитарная обработка рук.

Пидручный заявил, что в сборной Украины принято всегда дезинфицировать руки.

Об общих мероприятиях я ничего пока не слышал, но у нас в команде принято всегда дезинфицировать руки. Каждый спортсмен имеет баночки с дезинфектором для рук, который мы берем с собой в столовую. Перед каждым приемом пищи используем. Думаю, все будет хорошо,

– резюмировал Дмитрий.

Этап Кубка мира в Нове-Место пройдет с 5 по 8 марта.

По состоянию на 4 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 3 198 человек. Общее количество инфицированных – 93 160 человек по всему миру. Выздоровели более 50 тысяч человек.

Профилактика коронавируса: как уберечься

ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции:

Регулярно мойте руки с мылом;

акрывайте нос и рот, когда чихаете;

Мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться;

Мойте фрукты и овощи;

Избегайте тесного контакта с кем-либо, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;

Избегайте диких животных и не посещайте фермы;



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала