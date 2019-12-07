Пидручный вырвал для Украины шестое место в эстафете, Бё в битве за победу победил Фуркаду

В шведском Эстерсунде состоялась мужская эстафета в рамках первого этапа Кубка мира. Победу отпраздновали биатлонисты сборной Норвегии.

Борьба за победу

На старте лидерство в гонке захватили немцы. В частности, Лессер идеально отработал на первом этапе. Карты немцам спутал Филипп Горн, который в лежке настрелял 3 круга штрафа.

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Вообще на втором этапе был сильный ветер, поэтому многие биатлонисты не смогли отстреляться на ноль. Лидерство в гонке захватила Италия, Франция, Швеция и Норвегия, которые оторвались в минуту.

После третьего этапа в отрыв ушла Норвегия в лице Тарьея Бё. Француз Дестье проигрывал норвежцу 17 секунд. Третьим шел итальянец Даниэле Каппеллари с отставанием более чем 40 секунд.

На последнем этапе болельщиков ждала дуэль Иоханнес Бё – Мартен Фуркад. На первой стрельбе норвежец допустил один промах и Мартен сократил отставание до 8 секунд. Перед стойкой Бё нарастил преимущество, которое использовал на один дополнительный патрон. Фуркад отстрелялся на ноль, но проиграл Иоханнесу в скорости.

Таким образом, сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету. Серебряную награду получили французы. Третье место вырвала сборная Италии, которая не оставила шансов россиянам. Пятыми стали шведы, а шестыми – украинцы.

And the winner here in #OST19 is @NSSF_Biathlon with a perfect performance from JT Boe! Don’t forget you can rewatch the entire competition on https://t.co/ciQJfAvGkI pic.twitter.com/Zi8C3bmykA — IBU World Cup (@IBU_WC) 7 декабря 2019 г.

Как гонку преодолевали украинцы?

В составе сборной Украины гонку начал Артем Тищенко. На двух огневых рубежах Артем не использовал ни одного дополнительного патрона. Это позволило Тищенко передать эстафету десятым с отставанием от лидера в 36 секунд.

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На первую стрельбу Артем Прима прибежал 11-м, однако потерял две позиции. В Эстерсунде серьезно разгулялся ветер и большинство биатлонистов наделали много промахов. Прима использовал три дополнительных патрона. На стойке Артем использовал только один запасной патрон и выбежал со стадиона 5-м.

На третьем этапе за Украину бежал Руслан Ткаленко. На лежке Руслан допустил только один промах, но закрыл мишень дополнительным патроном. Зато на стойке Руслан использовал целых три дополнительных патрона и откатился на седьмое место.

Дмитрий Пидручный идеально отработал на первой стрельбе и вышел на дистанцию ​​7-м. На второй стрельбе Дмитрий использовал один запасной патрон и обошел словенского биатлониста. Дмитрий своего не отдал и получил для сборной Украины шестое место.



Результаты эстафеты / скриншот сайт IBU

