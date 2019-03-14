Пидручный завоевал для Украины 5-е место в смешанной эстафете чемпионата мира по биатлону

Сборная Норвегии выиграла одиночную смешанную эстафету чемпионата мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде.

Йоханнес Бе и Марте Ольсбу-Рейселанн на двоих использовали 6 дополнительных патронов и сумели опередить итальянский дуэт Доротея Вирер/Лукас Хофер. Итальянцы проиграли норвежцам 8 секунд.

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Третье место завоевала шведская сборная в составе Себастьян Самуэльссон/Ханна Еберг. Сборная Украины завершила гонку пятой, хотя имела шансы побороться за золото.

Начинала гонку Анастасия Меркушина. 24-летняя биатлонистка удачно преодолела огневые рубежи, отстрелявшись на ноль. Анастасия передала эстафету Дмитрию Подручному третьей, с отставанием меньше, чем секунда. Дмитрий также прекрасно отработал на двух огневых рубежах и передал эстафету Меркушиной первым.

Настя, придя четвертой на первую стрельбу, использовала два дополнительных патрона и переместилась на 6 позицию. Анастасия отставала от Доротеи Вирер на 14 секунд. Вторая стрельба также не удалась украинке. Анастасия только третьим запасным патроном закрыла последнюю мишень и передала эстафету Пидручному седьмой. Дмитрий закрыл все 10 мишеней, но уже не сумел отыграть отставание и финишировал пятым.

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